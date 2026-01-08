Espana agencias

Aldama reconoce todos los delitos pero pide rebajar la pena tras colaborar con Fiscalía

Madrid, 8 ene (EFE).- El empresario y presunto comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama admite todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía, pero solicita una rebaja de la pena de siete años de prisión que pide el Ministerio Público porque su "colaboración proactiva" permitió impulsar la investigación del caso.

Aldama ha presentado en el Supremo su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, de cara al juicio que le sentará en el banquillo en los próximos meses junto al exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

La Fiscalía acusa a Aldama de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, delitos todos ellos de los que se confiesa como "responsable en concepto de autor", en virtud de la colaboración que alcanzó con el Ministerio Público en este procedimiento que le permitió salir de prisión preventiva.

Con base en ello, Anticorrupción pide siete años de prisión, lejos de los 24 que solicita para Ábalos y los 19 y medio para Koldo, si bien Aldama solicita una rebaja de la pena en dos grados porque entiende que la atenuante de confesión debe ser considerada como "muy calificada".

Porque, según su escrito, el empresario "inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación", ya que "su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado" y "contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".

De conformidad con Fiscalía, Aldama acepta al relato de los hechos, por tanto, confiesa que efectuó pagos de al exministro y a su exasesor "en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio Ministerio, bien en otros departamentos de la Administración".

Aldama señala que recibió 53 millones de euros por los contratos públicos de mascarillas, de los que devengó una comisión aproximada del 10 %. De ese porcentaje, la mitad serían para Ábalos y Koldo, en concreto, dos millones de euros y 500.000 euros respectivamente, como "le fueron solicitadas por ambos" acusados.

"Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre Koldo y sobre Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos", confiesa.

Sí que trata de desvincularse, en cambio, de Villafuel al asegurar que "nunca se integró en la estructura" de esta empresa "ni compartía interés alguno" en ella "más allá de las gestiones que le fueron encomendadas frente a Ábalos y Koldo García" de "intermediación para la obtención de la licencia en el sector de los hidrocarburos".

Por eso subraya que en el sector de los hidrocarburos "suscribió contratos de prestación de servicios con determinadas empresas comercializadoras" que mantenían una pluralidad de proveedores, sector que conocía, y que también establecieron relaciones comerciales con Villafuel una vez obtenido el título de operador". EFE

