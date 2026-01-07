Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén)

El historial judicial del hombre de 61 años investigado por la muerte de su expareja en Quesada incluye una sentencia, dictada en septiembre anterior por el mismo juzgado de Cazorla, que le imponía una orden de alejamiento sobre la víctima debido a un delito de malos tratos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó que, tras prestar declaración ante el juez, el individuo continuará en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras se desarrolla la investigación.

El Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla, con competencia en Violencia sobre la Mujer, acordó este miércoles la medida privativa de libertad tras considerar los hechos presentados. Según publicó el TSJA, se investiga al detenido tanto por la presunta comisión de un delito de homicidio como por el quebrantamiento de la reciente orden de alejamiento.

De acuerdo con el medio, la víctima, una mujer de 38 años, había estado protegida por medidas judiciales registradas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) desde el pasado septiembre. La orden de alejamiento sobre su expareja, quien también figura inscrito en Viogén como agresor, estaba vigente en el momento en el que se produjo el hecho investigado.

El cuerpo de la víctima fue hallado el domingo en un camino en la zona conocida como paraje de Los Molinos, en Quesada. Según consignó el 112 Andalucía, la alerta se recibió a las 15:45 horas, después de que una mujer apareciera sin vida y presentara heridas posiblemente causadas por un arma blanca. Un equipo sanitario, junto a agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, acudió al lugar, aunque solo pudo certificar el fallecimiento.

La Guardia Civil, a cargo de la instrucción de la causa, rastreó los movimientos del sospechoso antes y después del hallazgo. El hombre había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual había finalizado hacía más de un año. Fue localizado por las autoridades ese mismo domingo cerca de las 17:00 horas, mientras volvía a su residencia en Quesada. Lo trasladaron a dependencias de la Guardia Civil, donde permaneció bajo custodia mientras se completaban las diligencias y hasta su paso a disposición judicial, producido el miércoles por la mañana.

El TSJA precisó que el detenido compareció ante el juez y ofreció las explicaciones oportunas referentes a los hechos por los que se le investiga. La instrucción continúa, y el caso puede ser registrado como el primer crimen mortal ligado a la violencia de género en 2026, si se confirma la autoría.

El hombre, vecino de Quesada, permanece en la prisión provisional decretada conforme avanza el proceso de investigación. Simultáneamente, la Guardia Civil continúa recopilando pruebas, incluyendo la reconstrucción de los movimientos del acusado en el entorno donde fue localizado el cadáver. El caso engloba tanto el presunto homicidio como el incumplimiento de una sentencia previa, que ya le había adjudicado responsabilidad en un episodio de malos tratos hacia la misma mujer, tal como detalló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.