La bolsa de São Paulo cae un 1,03 % arrastrada por los bancos

La distribuidora Senda y la constructora MRV figuraron como protagonistas de las mayores caídas en la rueda bursátil, al retroceder un 6,3 % y un 4,7 %, respectivamente. Estos desplomes resultaron especialmente representativos en una jornada donde el Ibovespa, el principal índice de la bolsa de São Paulo, registró una baja del 1,03 %. Según detalló EFECOM, el índice se ubicó en 161.975 puntos al cierre de la sesión en medio de un desempeño negativo encabezado por el sector bancario, lo que revirtió las alzas acumuladas en las dos jornadas anteriores.

De acuerdo con EFECOM, la sesión de este miércoles estuvo marcada por el retroceso de los bancos, lo que incidió decisivamente en el resultado diario del Ibovespa. Las acciones de Itaú cayeron un 1,5 %, Bradesco descendió un 1,2 %, mientras que los papeles de Santander tuvieron la pérdida más notoria dentro del sector, al disminuir un 2,2 %. Este comportamiento consolidó una jornada donde la rama financiera se posicionó como el principal factor de arrastre del índice.

A pesar de ese escenario, algunos de los activos más representativos de la bolsa paulista, como la minera Vale y la petrolera estatal Petrobras, avanzaron un 0,59 % y un 0,64 %, respectivamente. No obstante, estas subidas resultaron insuficientes para contrapesar el retroceso general motivado por las pérdidas en el sector financiero y otros rubros con variaciones significativas a la baja. En la misma línea, EFECOM reportó que el Ibovespa rompió así una tendencia positiva registrada en las dos jornadas previas.

Mientras tanto, el mercado cambiario también mostró movimientos adversos para la moneda local. El real brasileño se depreció un 0,12 % con relación al dólar, de modo que la divisa estadounidense cerró la jornada en 5,385 reales tanto para operaciones de compra como de venta en el tipo de cambio comercial del país sudamericano, según indicó EFECOM.

No todas las empresas cerraron en terreno negativo. Según consignó el medio, la firma educativa Cogna Educação lideró las ganancias en el Ibovespa, al incrementar el valor de sus acciones en un 7,5 %. Por su parte, la siderúrgica CSN consiguió un ascenso del 5,6 %, lo que contrastó en la jornada con las disminuciones registradas en bancos y distribuidoras.

El volumen de operaciones en la bolsa de valores de São Paulo ascendió a más de 24.900 millones de reales, lo que equivale a 4.620 millones de dólares o 3.960 millones de euros, según cifras consignadas por EFECOM. En total, el número de transacciones superó los 3,6 millones durante la sesión, mostrando una actividad intensa a pesar del sesgo negativo de los sectores principales.