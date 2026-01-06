Espana agencias

Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP ante el Marco Financiero Plurianual de la UE

El jefe del Ejecutivo español envió una carta al presidente canario confirmando el compromiso de defender a las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, garantizando apoyo agrícola, pesquero y de cohesión territorial ante posibles recortes presupuestarios europeos

El respaldo de España a las regiones ultraperiféricas (RUP), en particular a Canarias, frente a posibles recortes presupuestarios en la Unión Europea, se presentará como un eje central en las próximas negociaciones comunitarias. Según informó el Gobierno de Canarias a través de una nota difundida a los medios, el presidente Pedro Sánchez ha hecho llegar una carta a Fernando Clavijo en la que garantiza un apoyo claro a las demandas del archipiélago y del resto de RUP en el marco de la discusión del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, que fijará las partidas presupuestarias para el periodo 2028-2034.

De acuerdo con el comunicado del Ejecutivo regional, Sánchez expuso en su misiva que España “exige y seguirá exigiendo” que el próximo presupuesto europeo recoja las singularidades de las RUP, subrayando la importancia de asegurar recursos adecuados para agricultura, pesca y cohesión territorial. El medio detalló que esta posición responde a la preocupación manifestada por Clavijo en torno a la amenaza que representaría para el sector primario la eventual desaparición del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

En el texto, el presidente español traslada también que ya expresó personalmente el rechazo de España al actual proyecto presentado por la Comisión Europea durante el Consejo Europeo del 18 de diciembre en Bruselas, lo que pone de manifiesto la postura activa del Ejecutivo en defensa de los intereses de las islas. Según recogió el Gobierno canario, Sánchez confirmó a Clavijo su disposición a participar en una cumbre con los mandatarios de Francia y Portugal, así como con representantes de las nueve regiones ultraperiféricas de la UE, con el objetivo de consolidar un frente común que refuerce la negociación ante las instituciones comunitarias.

El Gobierno de Canarias aclaró que la celebración de este encuentro pretende tener lugar antes del próximo Consejo Europeo, previsto para marzo. La meta es que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros se encuentren con una única posición en defensa de las ayudas específicas a las RUP, evitando que estos territorios periféricos pierdan apoyos financieros esenciales. Según publicó el Gobierno regional, consideran que la implicación de España, Francia y Portugal será clave para revertir la propuesta de recorte planteada por el equipo de Ursula Von der Leyen.

El Ejecutivo autonómico recordó también que los Estados miembros cuentan con derecho a veto en el Consejo Europeo sobre la aprobación del futuro Marco Financiero Plurianual. Este mecanismo resulta relevante, ya que obliga a la Comisión Europea a negociar con mayor profundidad los términos del nuevo presupuesto. Además, según consignó el Gobierno canario, el texto presentado por Bruselas en julio todavía debe pasar el examen del Parlamento Europeo, lo que agrega una etapa más al proceso y permite a las RUP sumar a sus eurodiputados en la defensa de su estatus y de los fondos que actualmente reciben.

Entre los principales objetivos de las regiones ultraperiféricas, reportó el medio canario, figura el mantenimiento en el nuevo marco presupuestario de programas fundamentales como el POSEI, así como los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, además de las ayudas directas para el sector pesquero. El Gobierno de Canarias, apoyado en datos del actual ciclo 2021-2027, señaló que la asignación europea para el archipiélago asciende a 4.600 millones de euros. De ese total, 2.730 millones proceden de los fondos FEDER y del FSE, mientras que 1.878 millones corresponden al POSEI, que cubre distintas políticas agrarias adaptadas a las condiciones de insularidad.

El Ejecutivo regional considera que una reducción o desaparición de estos fondos supondría consecuencias graves sobre el tejido productivo primario y la cohesión territorial canaria, debido a la dependencia estructural de estos recursos. En la estrategia de defensa de estos instrumentos, las autoridades insulares insisten en sumar aliados tanto entre los gobiernos de los Estados miembros como en la Eurocámara. Según detalló el Gobierno canario, este alineamiento busca no solo la revisión de la propuesta de la Comisión, sino su rectificación, asegurando que los fondos clave para las RUP permanezcan en el presupuesto europeo 2028-2034.

El Gobierno de Canarias subrayó que el compromiso de España con la causa de las regiones ultraperiféricas ya se ha traducido en gestiones directas, así como en la propuesta de celebrar una próxima reunión multilateral que incluya a los máximos responsables de España, Francia y Portugal, junto a los presidentes de las nueve RUP. “Valoraríamos positivamente que se convocase una reunión entre el presidente francés, el primer ministro portugués y yo mismo con los presidentes de las nueve RUP”, expresó Sánchez en la misiva, de acuerdo con la información recogida por el gobierno regional, enfatizando la predisposición del presidente español a asistir a un encuentro de coordinación antes de la cita europea de marzo.

Según reiteró el ejecutivo autonómico, la etapa actual en la definición del nuevo presupuesto europeo se considera decisiva para el futuro de la cohesión territorial y la viabilidad económica de territorios como Canarias. La coordinación entre los tres Estados miembros con RUP y la movilización de sus eurodiputados figuran, a juicio del Gobierno canario, como factores determinantes para lograr que la Comisión Europea mantenga las partidas asignadas a programas de integración social, desarrollo agrícola y promoción de la economía pesquera en estas regiones.

De este modo, la estrategia adoptada por las RUP y sus Estados espera maximizar la capacidad de negociación y decisión sobre el Marco Financiero Plurianual. Si la Comisión Europea no responde a las demandas, el derecho de veto de los Estados y la revisión parlamentaria en Estrasburgo quedan como herramientas que podrían impedir la aprobación de un presupuesto lesivo para los intereses de las regiones más alejadas y frágiles de la Unión Europea. Las próximas semanas serán decisivas para verificar el alcance del respaldo político y diplomático prometido por los Estados a sus regiones ultraperiféricas, de acuerdo con el relato oficial trasladado por el Gobierno de Canarias.

