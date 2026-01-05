Espana agencias

Fiscalía pide medidas de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña

El Ministerio Público solicita la imposición de restricciones y control documental a los implicados en dos casos bajo investigación en Xuxán y O Ventorrillo, quienes permanecen en libertad mientras avanzan las diligencias tras ser arrestados por la Policía Local

La Fiscalía solicitó la imposición de medidas de alejamiento para dos individuos, cada uno vinculado a investigaciones separadas por presuntas agresiones sexuales ocurridas en los barrios de Xuxán y O Ventorrillo, en A Coruña, medidas que incluyen además la retirada de pasaportes en uno de los casos, según detalló el medio fuente. Ambos hombres se encuentran en libertad a la espera de resolución judicial, mientras los procedimientos continúan su curso, informó el medio original.

En relación con los hechos investigados en Xuxán, la solicitud de la Fiscalía contempla la prohibición de que el acusado se acerque o comunique con la víctima y la obligación de entregar su pasaporte. Según consignó la fuente, esta agresión sexual habría tenido lugar entre las 02:00 y 03:00 horas de la madrugada del viernes 2 al sábado 3 de enero, en el interior de un ascensor. De acuerdo con el reporte policial recogido por el medio citado, tras producirse ese episodio la víctima logró abandonar el lugar con rapidez, mientras las autoridades, guiadas por información proporcionada por vecinos, identificaron y detuvieron al sospechoso.

En cuanto al segundo caso, la presunta agresión se registró en el barrio de O Ventorrillo. La Policía Local detuvo al hombre señalado durante la mañana del sábado, según informó la fuente de prensa. El Ministerio Público también pidió la imposición de restricciones similares para este investigado, quien la Fiscalía considera que tampoco debe aproximarse ni comunicarse con la denunciante mientras avanza la investigación.

Ambos procedimientos, según publicó el medio original, continúan en fase de instrucción tras el paso de los dos detenidos a disposición judicial y posteriormente quedar en libertad, quedando sujetos a las restricciones que determine el órgano judicial como medida cautelar.

La información policial ofrecida al medio de referencia especifica que la intervención temprana de los agentes fue clave en ambos arrestos y que la colaboración ciudadana resultó relevante para la identificación y localización de uno de los presuntos responsables, detalló la fuente original.

Las investigaciones permanecen abiertas. Los juzgados instructores tramitan tanto la recopilación de declaraciones como el análisis de pruebas forenses y testimoniales, de acuerdo con la información reportada. Además, la Fiscalía ha insistido en la necesidad de preservar la integridad de las víctimas y de prevenir cualquier contacto que pueda interferir en las pesquisas, según destacó la fuente informativa.

Los procedimientos judiciales relativos a ambos casos avanzan a la espera de nuevas diligencias y la resolución final dependerá de la valoración legal de los hechos y las pruebas reunidas durante la fase de instrucción, consignó el medio fuente.

