Alberto Izquierdo, Francisco Nasarre y María Ángeles Roca encabezarán las listas "renovadas" del Partido Aragonés

El Partido Aragonés presenta una candidatura para el 8 de febrero con figuras jóvenes y experimentadas al frente, destacando perfiles municipales que, según sus líderes, simbolizan una apuesta por el relevo interno y la defensa exclusiva de los intereses aragoneses

El Partido Aragonés ha presentado candidaturas para la cita electoral del 8 de febrero integradas por autoridades municipales que ya ejercen funciones en sus localidades de origen, combinando trayectorias consolidadas con la incorporación de nuevos perfiles, muchos de los cuales tienen menos de 30 años. Según detalló el Partido Aragonés en una presentación recogida por diversos medios, el liderazgo de estas listas busca consolidar una renovación interna «de arriba abajo» y reafirmar el enfoque autonómico de la formación en defensa de los intereses aragoneses.

El medio confirmó que Alberto Izquierdo, presidente del Partido Aragonés, encabezará la lista por Teruel y representa la propuesta más destacada de esta reorganización, postulándose también como candidato a la Presidencia de Aragón. Francisco Nasarre y María Ángeles Roca liderarán las candidaturas por Zaragoza y Huesca, respectivamente. En declaraciones transmitidas por el propio medio, Izquierdo enfatizó que estos equipos constituyen “el nuevo Partido Aragonés, la renovación completa de arriba abajo de un partido que quiere transformarse y que, en nuestra opinión, lo está consiguiendo con hombres y mujeres jovencísimos, varios de ellos menores de 30 años”. Añadió que la mayoría de los primeros puestos están ocupados por figuras que ya desempeñan su mandato en los municipios, lo que, según el líder, simboliza una conexión directa con la gestión territorial.

Tal como señaló Izquierdo y reprodujo el medio, la apuesta por perfiles nuevos y jóvenes obedece a la voluntad de “defender Aragón; sin ataduras, sin vetos y sobre todo sin órdenes de nadie”. El dirigente subrayó: “A nosotros Madrid no nos va a decir lo que tenemos que hacer. Para nosotros, los aragoneses son lo primero”.

La lista de Teruel está capitaneada por Alberto Izquierdo, nacido en Gúdar en 1983. Izquierdo, trabajador y empresario autónomo del sector agrícola, ostenta la alcaldía de Gúdar desde 2003, cargo al que accedió como el regidor más joven del país en ese momento. Su trayectoria política registra distintos cargos: consejero de la comarca Gúdar-Javalambre entre 2007 y 2011, vicepresidente comarcal de 2011 a 2015, portavoz del PAR y diputado delegado del Área de Agricultura y Ganadería en la legislatura 2015-2019, y vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel desde 2019 hasta 2023. En la actualidad ejerce como portavoz parlamentario del PAR y lidera la organización. Le siguen en la lista como número dos Cristina Navarro, natural de Calamocha en 1993 y exdirectora del Instituto Aragonés de la Juventud; el tercer puesto es para Ramiro Domínguez, concejal en Alcañiz; la cuarta plaza corresponde a Marta Sancho, quien además de alcaldesa de Alloza, es diputada provincial; y en el quinto lugar figura Carlos Gracia, presidente de la Asamblea Municipal del PAR en Teruel. Completan la candidatura alcaldes, concejales y afiliados del partido procedentes de distintas comarcas de la provincia.

Por Zaragoza, el número uno es Francisco Nasarre, actual secretario general del partido. Nacido en Zuera en 1973, Nasarre cuenta con formación en Administración de Empresas, además de un máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza. Es concejal en Zuera desde 2007 y consejero en la Comarca Central. Ocupa el segundo lugar Susana Garrido, concejala en Caspe, y siguen José Luis Frisa de Calatayud (tercero), y por Zaragoza ciudad, María Olga Salas (cuarta) y José Ángel Bolea (quinto). El resto de los candidatos en Zaragoza incluye cargos orgánicos y públicos del Partido Aragonés en diferentes zonas de la provincia, según consignó el mismo medio.

En Huesca, la candidatura recae en María Ángeles Roca, de Albelda, nacida en 1973, técnica superior de administración y con estudios en ciencias políticas. Roca ha desempeñado funciones como concejala, consejera comarcal y desde 2007 ocupa la alcaldía de su localidad. La lista se completa con Javier Labat, alcalde de Abizanda; Susana Puyuelo, de Barbastro; Francisco Villellas, alcalde de Sariñena; y María Eugenia Gabás, de Huesca capital. A ello se suman cargos y miembros destacados del partido distribuidos por la provincia, según publicó la organización.

La propuesta del Partido Aragonés resalta, según palabras de los dirigentes recogidas por el medio, por priorizar perfiles que combinan juventud con experiencia en la administración local y comarcal, reflejando el modelo que pretende impulsar la formación para renovar su imagen y fortalecer la defensa exclusiva de los intereses aragoneses en las próximas elecciones autonómicas.

