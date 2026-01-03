Espana agencias

Muere Maria Eugènia Cuenca a los 78 años, primera consellera mujer de la Generalitat

La primera consellera mujer de la Generalitat y responsable del Departamento de Gobernación entre 1992 y 1995, Maria Eugènia Cuenca i Valero, ha muerto este sábado a los 78 años.

Lo ha hecho pública la consellera de Interior y Seguridad Pública del Govern, Núria Parlon, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, y en el que ha lamentado "profundamente" su muerte y ha enviado su pésame a familiares y amigos.

Cuenca, nacida el 20 el noviembre de 1947 en Calatayud (Zaragoza) y abogada de profesión, fue profesora de Derecho Administrativo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de 1972 a 1982 y a continuación fue nombrada secretaria general de Enseñanza de la Generalitat.

En 1986 fue elegida diputada por CiU en el Congreso de los Diputados, cargo que ocupó hasta 1989, y en 1992 se convirtió en la primera mujer en formar parte del Govern como consellera, donde lideró el Departamento de Gobernación hasta 1995.

En 1999 fue elegida diputada de CiU en las elecciones al Parlament de Catalunya, puesto que revalidó en los comicios de 2003, y durante su carrera también fue presidenta de la Escola de Policia de Catalunya (1992-1995) y miembro del consejo general de Caixa Catalunya (2011-2012).

