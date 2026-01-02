Técnicas Reunidas crea la filial TR Power para su actividad de generación eléctrica

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Técnicas Reunidas ha aprobado el proyecto común de segregación de TR Power a la que, ya como filial, traspasa toda su actividad de generación de energía eléctrica como "unidad económica autónoma", lo que ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según informa Técnicas Reunidas, la empresa filial (TR Power) desarrollará, a partir de ahora, sus proyectos de centrales de ciclo combinado de gas, para lo que contará, además, con los recursos humanos que se dedican a esa actividad.

Técnicas Reunidas estima que, a través de esta nueva filial, sus ingresos en este sector se incrementarán hasta alcanzar los 1.000 millones de euros anuales.

El objetivo principal de esta operación, que fue aprobada el pasado 30 de diciembre, es, según la compañía, dar a esta actividad "una mayor autonomía y visibilidad con el fin de conseguir un mejor acceso a las crecientes oportunidades que se presentan en este mercado y alcanzar así un mayor crecimiento".

Desde los años 70, Técnicas Reunidas ha abordado 27 plantas de ciclo combinado de gas en 10 países de Europa, Oriente Medio y Norteamérica. De ellas y según indica la compañía, 16 están plenamente terminadas y, por tanto, en operación; y las 11 restantes se encuentran en fase de ejecución.

La multinacional recuerda en una nota que la creación de esta nueva compañía "está en línea" con su plan estratégico "SALTA" 2024-2028, que diseñó un nuevo modelo organizativo. EFECOM