Espana agencias

Las matriculaciones de motos cierran 2025 con casi 240.000 registros, un 7,9 % más

Guardar

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El mercado de las motocicletas cerró 2025 con 239.729 nuevas matriculaciones, un 7,9 % más que un año antes, ha informado este viernes la patronal del sector, Anesdor.

La matriculación de ciclomotores (hasta 50 cc.) registró, por el contrario, un descenso en tasa interanual del 4,1 %, hasta 13.001 unidades vendidas.

Sumados los triciclos y los 'quad' (ligeros y pesados), el sector de las dos ruedas concluyó el último ejercicio con 265.220 unidades vendidas, un 6,9 % más que en 2024.

El segmento de las 'scooter' acaparó el 55 % de las ventas de motos nuevas en 2025, con 132.264 unidades; seguido por el de carretera, con el 43 % (102.069 unidades), y el de motos de campo, con el 2 % del total (5.265 motos).

El mercado eléctrico cerró el año en positivo, con un incremento del 14 % en tasa interanual (11.050 unidades).

Por cilindrada, la matriculación de las motos de hasta 125 cc. computó el 49 % del total (115.856 unidades); en tanto que los vehículos de entre 125 y 750 cc. sumaron el 33 % del mercado (76.387 motos) y las de más de 750 cc., el 18 % (41.194 unidades).

En cuanto a las marcas más vendidas en 2025, las japonesas Honda (3.611 motos) y Yamaha (1.865 motos) ocuparon, por este orden, las dos primeras posiciones; seguidas por las chinas Voge (1.521) y Zontes (1.326).

El modelo más vendido fue la moto Honda PCX 125, con 680 unidades; seguido por la Yamaha Nmax 125 (538) y la Sym Sympohony 125 (389).

Solo en diciembre, el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el mes con 18.874 matriculaciones, un 23,5 % menos, marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre del año 2024 (75,5 % más) debido al cambio de etapa de homologación Euro5 +. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Morant, tras los mensajes de Feijóo con Mazón el día de la dana: "Su prioridad fue liderar la mentira"

Infobae

Compromís, tras los mensajes de Feijóo a Mazón el 29O: "Se preocupa más por el relato que por el rescate"

Compromís, tras los mensajes de

El desplome de la ruta canaria hace caer un 42,6 % las llegadas irregulares en 2025

Infobae

Desalojadas 13 personas por el incendio de su vivienda en Martos (Jaén)

Infobae

El alcalde de Almussafes dice al PSOE que presentará pruebas contra las denuncias de acoso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”