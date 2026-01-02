Las matriculaciones de motos cierran 2025 con casi 240.000 registros, un 7,9 % más

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El mercado de las motocicletas cerró 2025 con 239.729 nuevas matriculaciones, un 7,9 % más que un año antes, ha informado este viernes la patronal del sector, Anesdor.

La matriculación de ciclomotores (hasta 50 cc.) registró, por el contrario, un descenso en tasa interanual del 4,1 %, hasta 13.001 unidades vendidas.

Sumados los triciclos y los 'quad' (ligeros y pesados), el sector de las dos ruedas concluyó el último ejercicio con 265.220 unidades vendidas, un 6,9 % más que en 2024.

El segmento de las 'scooter' acaparó el 55 % de las ventas de motos nuevas en 2025, con 132.264 unidades; seguido por el de carretera, con el 43 % (102.069 unidades), y el de motos de campo, con el 2 % del total (5.265 motos).

El mercado eléctrico cerró el año en positivo, con un incremento del 14 % en tasa interanual (11.050 unidades).

Por cilindrada, la matriculación de las motos de hasta 125 cc. computó el 49 % del total (115.856 unidades); en tanto que los vehículos de entre 125 y 750 cc. sumaron el 33 % del mercado (76.387 motos) y las de más de 750 cc., el 18 % (41.194 unidades).

En cuanto a las marcas más vendidas en 2025, las japonesas Honda (3.611 motos) y Yamaha (1.865 motos) ocuparon, por este orden, las dos primeras posiciones; seguidas por las chinas Voge (1.521) y Zontes (1.326).

El modelo más vendido fue la moto Honda PCX 125, con 680 unidades; seguido por la Yamaha Nmax 125 (538) y la Sym Sympohony 125 (389).

Solo en diciembre, el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el mes con 18.874 matriculaciones, un 23,5 % menos, marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre del año 2024 (75,5 % más) debido al cambio de etapa de homologación Euro5 +. EFECOM