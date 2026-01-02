Espana agencias

Argentina no da opción a España en el debut de la United Cup

Guardar

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El equipo español de la United Cup comenzó con mal pie su andadura en la United Cup, torneo que se disputa sobre pista dura en las ciudades australianas de Perth y Sidney, y cayó ante Argentina tras perder los dos encuentros individuales Jaume Munar y Jessica Bouzas contra Sebastián Báez y Solana Sierra y el de dobles mixto Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers contra Guido Andreozzi y María Lourdes Carle.

En el caso de Munar comenzó bien el partido, ganando sus dos primeros servicios en blanco y disponiendo de hasta dos opciones de rotura en su oportunidad inicial al servicio. Sin embargo entregó su saque en el cuarto juego, y, aunque firmó una contrarrotura inmediatamente sin encajar ningún punto, volvió a perder poniendo la pelota en acción en el noveno.

Ya en la segunda manga se sucedieron tres 'breaks' consecutivos entre el quinto y el séptimo, dos de ellos consumados por Báez, para terminar llevándose el triunfo por un doble 6-4.

Por su parte Bouzas se vio lastrada por sus problemas para ganar puntos con el segundo servicio, estadística en la que firmó un 37%, 14 de 38. Tras perder la primera manga por 6-4, entregando su servicio en blanco en el décimo juego, la española fue capaz de sobreponerse a situaciones similar en el segundo y el sexto juegos del segundo set quebrando en el tercero, en el noveno y en el undécimo para un 5-7. Finalmente, en el tercer y definitivo parcial se vio superada por un claro 6-0.

Ya en el dobles mixto ambas parejas firmaron sendas roturas y contrarroturas en el séptimo y el octavo y en el undécimo y el duodécimo juegos del primer set, decidiéndose este en el 'tie break' por 8-6. En el segundo Cervantes y Cavalle-Reimers empezaron entregando su saque, una desventaja que se hizo mayor en el séptimo juego hasta acabar perdiendo por 6-2.

De esta manera, España se queda con muy pocas opciones de pasar a la siguiente ronda, al contrario de lo que sucede con Argentina. Ambas deberán disputar al menos un encuentro más, el que les enfrentará al otro rival del grupo, Estados Unidos, que cuenta en sus filas con Taylor Fritz y Coco Gauff. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El uruguayo Thiago Borbas, segundo fichaje de invierno del Real Oviedo

Infobae

La princesa Leonor, distinguida con la Medalla de Oro de la Región de Murcia

La princesa Leonor, distinguida con

Venus Williams recibe una invitación para disputar el Abierto de Australia

Infobae

La UD Las Palmas confirma la incorporación de Pedrola

Infobae

Al-Rajhi y Sanders buscan su 2º Dakar, el 19º en el que participa Sainz y el 7º en Arabia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”