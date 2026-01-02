Espana agencias

Alemania mantiene niveles de empleo récord con unos 46 millones de trabajadores en 2025

Berlín, 2 ene (EFECOM).- Alemania contó con una media anual de unos 46 millones de personas empleadas y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de 2024, cuando se registró el récord de trabajadores en el país desde la Reunificación de 1990, informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

"La cifra media anual de personas ocupadas en 2025 fue ligeramente inferior en 5.000 personas (0,0 %) al nivel del año anterior", indicó Destatis en un comunicado sobre sus primeras estimaciones relativas a los promedios de empleo en Alemania en 2025.

"Con excepción de la pandemia de 2020, el número de personas con empleo ha crecido de forma constante desde 2006", subrayó el comunicado de Destatis, que destacó que el ritmo de crecimiento del empleo en la mayor economía de Europa y la tercera del mundo se frenó "considerablemente desde el comienzo de 2024".

Con todo, el crecimiento del empleo en 2024 terminó con unas ganancias de 52.000, un 0,1 % más que en 2023, mientras que 2025 fue un ejercicio en el que los niveles de empleo quedaron "ligeramente por debajo del año anterior".

Destatis subrayó que en 2025 el sector servicios sostuvo los niveles de empleo dado que otros sectores, como la industria y la construcción, experimentaron pérdidas de empleados.

Si el sector servicios terminó 2025 con 34,9 millones de trabajadores, 164.000 más que en 2024, la contracción en la industria fue de 143.000 (-1,8 %) y en la construcción de 23.000 (-0,9 %).

Según los datos de Destatis, Alemania mantiene 7,9 millones de empleos industriales, que representan el 22,8 % de la mano de obra del país, y 2,6 millones de trabajadores en la construcción.

Por otro lado, los datos de Destatis arrojan un menor número de trabajadores autónomos, pues este colectivo se redujo en 38.000 personas en 2025, un 1 % menos respecto a 2024, hasta los 3,7 millones de personas.

Los asalariados alcanzaron una media anual de 42,3 millones de personas tras experimentar un aumento de 33.000 empleados, un 0,1 % más que en 2024. EFECOM

