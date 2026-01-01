Portugal registró en 2025 el récord histórico de consumo de electricidad

La producción renovable en Portugal durante 2025 registró un repunte, motivado especialmente por el crecimiento del 25 % en la generación solar y un contexto favorable para la energía hidroeléctrica, según informó la compañía Redes Eléctricas Nacionales (REN). Cifras aportadas por REN indicaron que la generación eléctrica a partir de fuentes renovables en ese año alcanzó 37 teravatios hora (TWh), lo que representó el 68 % del consumo nacional y estableció un máximo jamás antes alcanzado por el país.

Según detalló REN, el consumo eléctrico total en Portugal durante 2025 se situó en 53,1 TWh, un 3,2 % más en comparación con 2024 y un 1,7 % por encima del máximo anterior registrado en 2010, cuando se contabilizaron 52,2 TWh. El medio EFECOM reportó que este dato constituye el mayor consumo anual de electricidad que ha experimentado el territorio portugués, impulsado por la expansión de fuentes de energía limpias y la consolidación de nuevas capacidades generadoras.

La participación de fuentes de energía renovable se sostuvo en niveles elevados, puesto que el 68 % del consumo nacional provino de estas alternativas a lo largo de 2025. Este porcentaje conserva una tendencia consistente con el año anterior, cuando se alcanzó el 70 %, pese a que existieron restricciones técnicas a la producción eléctrica destinadas a asegurar la estabilidad del suministro después del apagón del 28 de abril, según recalcó REN en su comunicado y reprodujo EFECOM.

El avance de la energía fotovoltaica jugó un papel importante en este desempeño, pues su producción se incrementó un 25 %, complementada por un comportamiento positivo en los embalses hidroeléctricos. En cuanto a la generación de energía no renovable —constituida en su mayor parte por gas natural— la producción aumentó hasta 7,9 TWh, lo que supuso un crecimiento del 54 % respecto a 2024 y representó el 15 % del consumo total portugués, puntualizó la empresa gestora del sistema eléctrico y gasístico.

REN también comunicó que el saldo importador de energía en 2025 se situó en 9,3 TWh, una disminución del 11 % frente al año precedente. La importación de electricidad, que cubrió el 17 % del consumo nacional, mostró una reducción respecto al 20 % aportado en 2024. La central térmica de Sines desempeñó un papel central en el abastecimiento del sistema y, conforme a lo publicado por EFECOM, solo el 3 % del suministro provino del intercambio de energía con España a través de la interconexión existente.

En lo que respecta al abastecimiento de gas, REN indicó que los buques descargados en el puerto de Sines procedieron mayoritariamente de Nigeria y Estados Unidos, países que aportaron el 52 % y el 41 % del gas consumido en Portugal, respectivamente. Esta diversificación de orígenes consolidó a ambos países como los principales proveedores en materia de gas natural para el sistema energético portugués durante 2025.

El análisis mensual también mostró señales de aumento. En diciembre, el consumo de electricidad experimentó un ascenso del 6,9 % en comparación con el mismo mes de 2024; dicho crecimiento se situó en el 4,8 % una vez corregidos los efectos de temperatura y de los días laborables, detalló REN en su informe recogido por EFECOM.

Las cifras presentadas por REN reflejaron, según publicó EFECOM, la orientación del sistema portugués hacia un consumo cada vez mayor respaldado por la contribución creciente de fuentes renovables, a pesar de episodios de estrés como el corte eléctrico masivo ocurrido en abril. Este balance de 2025 resalta el continuo proceso de transición energética y el papel estratégico desempeñado tanto por las renovables como por el gas natural y las importaciones en el suministro de electricidad a la población y la industria del país.