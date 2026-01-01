Espana agencias

Movemento Sumar Galicia acusa a Rueda de "hacer propaganda" con su mensaje de Fin de Año

El partido sostiene que el discurso de Alfonso Rueda busca enmascarar la crisis social gallega, minimizando el deterioro de los servicios y omitiendo temas clave como el cambio climático, la gestión de incendios y la situación de la vivienda según critican

Las palabras del presidente gallego Alfonso Rueda sobre la gestión de los incendios forestales y la ausencia de referencias al cambio climático en su mensaje de Fin de Año suscitaron críticas directas por parte de Movemento Sumar Galicia, que consideró que el discurso no abordó cuestiones cruciales para el territorio gallego. Según informó Europa Press, la agrupación política valoró que el mandatario evitó asumir responsabilidades respecto a lo ocurrido durante el verano con los incendios en la comunidad, señalando que tampoco mencionó el impacto del cambio climático ni dedicó palabras a Ourense, que se vio especialmente afectada.

De acuerdo con Europa Press, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, afirmó que el mensaje de Rueda se centró en un ejercicio de “autocomplacencia”, según sus palabras, reflejando una supuesta intención del presidente de maquillar la situación social en Galicia. López expresó que el mandatario recurrió en su intervención a presentar una imagen de serenidad y estabilidad, mientras en la realidad, alegan desde Sumar, aumentan factores como la precariedad laboral, las dificultades relacionadas con la vivienda y el deterioro de los servicios públicos, particularmente en el ámbito sanitario.

El pronunciamiento de López recogió la frase emitida por Rueda acerca del propósito de los gobiernos: “los gobiernos están para gobernar, no para entretener, y mucho menos para indignar”. Frente a ello, el líder de Sumar Galicia aseguró, según publicó Europa Press, que lo que genera malestar ciudadano no es la crítica política, sino las decisiones que, en su opinión, han conducido a que la atención primaria carezca de recursos suficientes y a que el acceso a la vivienda se perciba como un privilegio en lugar de un derecho.

Sumar Galicia cuestionó la manera en que el discurso oficial evitó profundizar en temas considerados por la organización como prioritarios, entre ellos la gestión de los incendios ocurridos en Galicia y la ausencia de menciones al cambio climático, catalogado como “el gran reto como humanidad”, citó Europa Press. Además, lamentaron que no hubiera mención específica a Ourense, provincia especialmente afectada por los incendios.

En cuanto a política de vivienda, el movimiento señaló que las palabras de Alfonso Rueda, emitidas durante el mensaje institucional, carecen de propuestas concretas capaces de dar respuesta inmediata a los retos del mercado del alquiler. Según Europa Press, la formación manifestó que las declaraciones “llegan tarde y sin medidas valientes”, considerando imprescindible limitar los precios del alquiler y poner frenos efectivos a la especulación inmobiliaria.

Otro aspecto destacado en la reacción de Sumar Galicia fue la referencia simbólica a Castelao en el marco del discurso de Fin de Año. Según relató el medio, la formación consideró especialmente grave la utilización de la figura de Castelao como elemento decorativo de la intervención televisiva, argumentando que “Castelao no es un atrezzo: es un compromiso con la justicia social, con la dignidad del pueblo y con el autogobierno al servicio de la mayoría”. A juicio de López y de la organización, invocar la imagen de Castelao mientras, según sostienen, avanzan recortes en derechos ciudadanos constituye una señal de falta de respeto hacia los ideales históricos promovidos por el dirigente galleguista.

Movemento Sumar Galicia ha reiterado, de acuerdo con Europa Press, su demanda de mayor intervención pública y de políticas más decididas en materia de vivienda y servicios sociales, además de reclamar responsabilidades frente a cuestiones medioambientales y una mayor protección de los territorios más afectados por emergencias climáticas. Las reacciones apuntan a que el mensaje oficial de Fin de Año se percibió, desde este sector político, como una oportunidad perdida para afrontar de manera directa los problemas sociales y medioambientales identificados por la formación como prioritarios para la agenda gallega actual.

