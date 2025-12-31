Sumar Galicia solicita la nacionalización de la AP-9 e invita a Óscar Puente a recorrerla en 2026

La AP-9, carretera que une Ferrol y Tui, experimentará en enero lo que Sumar Galicia define como “una de las mayores subidas de peajes del siglo”, un incremento que se suma a las compensaciones públicas que la concesionaria sigue recibiendo, según remarcó el secretario xeral del partido, Paulo López. Ante este escenario, López instó a que la nacionalización de la vía se lleve a cabo de inmediato, subrayando que estas subidas son “una agresión directa a la ciudadanía gallega y una muestra más de que este modelo está agotado”.

De acuerdo con lo publicado por Sumar Galicia en un comunicado recogido por el medio, la formación sostiene que mientras otras autopistas de diferentes territorios han sido rescatadas por el Gobierno central, la AP-9 continúa operando bajo el control privado y, a juicio de López, se mantiene gracias a una concesión que no debió existir. El líder gallego del partido sostuvo que la situación actual mantiene a Galicia sometida a una de las autopistas con el coste por peaje más elevado de todo el Estado.

Según señaló Sumar Galicia, Paulo López anunció también que enviará en enero una invitación al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que recorra en persona la autopista junto a él en 2026. La propuesta incluye que Puente abone el trayecto utilizando su tarjeta de crédito personal, con el objetivo de que el titular ministerial compruebe directamente el impacto económico diario que afrontan quienes circulan por esa vía. “Sólo así podrá comprender la dimensión del problema”, enfatizó López, según informó el partido.

El dirigente insistió en que la nacionalización de la AP-9 es una cuestión que debe abordarse de inmediato, y atribuyó la falta de avances a una “voluntad política” insuficiente por parte del Ejecutivo central. Reclamó que no es aceptable que el Estado rescate infraestructuras en otros territorios mientras en Galicia “se mira para otro lado”, manteniendo una concesión histórica que, a su entender, impone condiciones desfavorables a los usuarios gallegos.

En el texto del comunicado difundido por Sumar Galicia y citado por el medio, el líder gallego calificó de insostenible el actual modelo de gestión privada de la autopista, al considerar que la ciudadanía soporta cargas económicas superiores mientras la empresa concesionaria continúa recibiendo apoyo público. Destacó que la inminente subida de los peajes supone una nueva dificultad para quienes dependen de la AP-9 para sus desplazamientos, y dijo que cada incremento del coste implica una carga adicional e injustificada.

López insistió en el requerimiento de que la gestión pase a ser una responsabilidad estatal, aludiendo a precedentes en los que el Ejecutivo central ha intervenido para asumir la gestión de otras autopistas. Aseguró que es una muestra más de discriminación hacia Galicia el hecho de que la AP-9 siga al margen de este tipo de decisiones, mientras continúa funcionando bajo criterios empresariales que priorizan la rentabilidad privada sobre el servicio público.

Sumar Galicia reiteró que la nacionalización de la carretera representa un elemento clave para revertir lo que consideran una situación de desventaja competitiva y social para la región. El partido denunció que la continuidad de la actual concesión priva a los gallegos de un uso justo y accesible de una infraestructura vital, y enfatizó que el aumento de los peajes sin medidas correctoras incrementa la desigualdad territorial y económica, según puntualizó el comunicado citado por el medio.