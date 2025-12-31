Espana agencias

Pilar Alegría (PSOE) reivindica "una política que escuche, sume y no divida en Aragón"

En su mensaje de año nuevo, la candidata socialista rechaza los discursos que generan enfrentamiento y defiende el diálogo, la convivencia y la protección de los derechos de la ciudadanía como ejes para el futuro de la región

“En mi casa no me enseñaron a odiar. Me enseñaron a escuchar y a dialogar. A entender que quien piensa distinto no es un enemigo, es tu vecino o tu vecina, alguien con quien compartes calle, plaza y futuro. Por eso, ningún aragonés es extraño para mí, piense como piense”. Con esta declaración personal, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón y candidata a las próximas elecciones autonómicas, cerró su mensaje de año nuevo, en el que enfatizó la importancia del diálogo y la convivencia como valores esenciales para la región. Según informó el medio que cubrió su intervención, Alegría subrayó la necesidad de que Aragón tenga una presidencia “que escuche de verdad, que sume y que no divida”, presentando su visión de un liderazgo cercano que recorra el territorio sin artificios, esté presente tanto en los pueblos pequeños como en las grandes ciudades y no desaparezca durante los momentos difíciles.

La candidata socialista trasladó su mensaje en un video grabado desde su casa en La Zaida, su localidad natal, situando su mensaje en las raíces familiares y comunitarias que, según señaló, han guiado su formación personal y política. De acuerdo con el medio, Alegría destacó que en Aragón “no es ruido ni bronca”, sino que prevalecen la convivencia, el esfuerzo, el sentido común y el respeto. A lo largo de su intervención, rechazó los discursos confrontativos y las actitudes divisivas, alertando frente a una política que “grita, señala, divide e insulta”, pues, en sus palabras, “Aragón no es eso”.

El mensaje incluyó una llamada a la sociedad aragonesa para resistirse a la resignación y apostar por la esperanza y la ambición colectiva de cara al futuro. Según publicó el mismo medio, Alegría puso en valor a las personas que sostienen la comunidad en los momentos difíciles, manifestando que tanto la vida como Aragón “se sostienen porque hay gente que cuida, que empuja y que no se esconde cuando llegan las dificultades”. Esta referencia a quienes ofrecen apoyo y solidaridad en contextos adversos sirvió para reforzar su propuesta de un gobierno que cuide y una a la población.

En su análisis del escenario político regional, Alegría marcó distancia con las estrategias basadas en el miedo, la mentira y la manipulación. Tal como detalló el medio, la dirigente socialista defendió la serenidad, la verdad y el respeto como principios rectores de su forma de entender la política. La candidata afirmó: “A la mentira le responderé con la verdad, a los bulos con datos y al ruido con serenidad, porque no creo en una política que se alimente del miedo y mucho menos del odio”.

Durante su intervención, Alegría también se refirió a las próximas elecciones autonómicas en Aragón, calificándolas como una oportunidad para que la ciudadanía apueste por una comunidad que crea en sí misma, que defienda sus derechos y que, frente a cualquier privilegio, ponga por delante los derechos de la mayoría. Según consignó el medio, insistió en rechazar una visión resignada del futuro y en apoyar un Aragón con ambición y capacidad de afrontar los retos colectivos de la sociedad.

El discurso incluyó varios elementos relacionados con su experiencia personal y su procedencia de una familia trabajadora en un municipio pequeño, usados para argumentar la importancia de la escucha y el diálogo como herramientas para el entendimiento social. La candidata remarcó que su proyecto político busca la cercanía entre representantes e interlocutores sociales en cualquier localidad de Aragón, sin importar su tamaño geográfico o demográfico. El medio que recogió su mensaje subrayó que Alegría situó el compromiso con las mayorías, el impulso de la convivencia y la defensa de los derechos ciudadanos en el centro de su propuesta política.

Finalmente, Alegría concluyó su mensaje expresando un deseo de unidad y compromiso compartido en el año que comienza, e instó a avanzar con un gobierno que una, que cuide a la sociedad aragonesa y que piense en el presente y el futuro de toda la comunidad. Envió sus felicitaciones a la ciudadanía por el inicio de 2026, invitando a “seguir caminando juntas y juntos, defendiendo lo que somos y defendiendo tus derechos”, según reportó el medio.

