Rubén Peña: "Ha sido una de las temporadas más difíciles de toda mi carrera"

Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Rubén Peña, futbolista del Leganés, consideró que esta ha sido una de las temporadas más difíciles de su carrera después de lograr la salvación en la categoría de plata en la última jornada tras imponerse los suyos por 1-0 al Mirandés en el estadio de Butarque.
"Si tengo que definir la salvación con algo, voy con satisfacción y alivio. Alivio por todo lo que representa esta salvación: a los empleados, a la afición, a todos los que pertenecen a este club. Yo creo que ha sido una de las temporadas más difíciles de toda mi carrera, y mira que he pasado por cosas. Ninguna la he pasado tan mal como esta semana", dijo en zona mixta.
"Esta semana tenía una responsabilidad por dentro impresionante. La temporada en sí ha sido una mochila de carga completa. La temporada habla por sí sola. La temporada no es buena, no es buena ni mucho menos. Ahora estamos aliviados, estamos contentos porque hay que estarlo. Hay que darle valor a lo que hemos hecho. Sí que es verdad que se podría decir, entre comillas, que nos conformamos con poco, pero es que como se ha dado la temporada hay que conformarse", completó. EFE
