Page carga contra "los que buscan el enfrentamiento" y anima a "compartir más" en su mensaje de Año Nuevo

En su discurso anual desde Toledo, el líder castellanomanchego instó a rechazar el clima hostil que alimentan figuras políticas, reivindicó el sentido común y defendió la identidad regional como motor para la convivencia y el progreso colectivo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestó en su mensaje de Año Nuevo que la región mantiene una dirección definida sobre su desarrollo y ambiciones, recalcando la importancia de que el crecimiento económico y social se traduzca en mejoras concretas como una sanidad y educación superiores, así como una atención optimizada para las personas en situación vulnerable. Esta declaración, emitida desde el Palacio de Fuensalida, sirvió además para abordar el clima político en España, cuestión central de su intervención pública.

Según informó el medio, García-Page censuró a “los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias”, ubicando su rechazo hacia ciertos actores políticos a quienes atribuyó la producción deliberada de un ambiente hostil, tanto en Castilla-La Mancha como en el resto del país. El dirigente regional aseguró que “no nos merecemos ni los españoles ni desde luego los ciudadanos de Castilla-La Mancha que todos los días nos lluevan mensajes que buscan el odio”, y exhortó a la ciudadanía a impedir que esa crispación se infiltre en la convivencia familiar durante las fiestas. “No merece la pena el enfrentamiento personal”, advirtió, estableciendo un llamamiento a que la sociedad rechace los discursos divisivos.

El medio detalló que García-Page fundamentó su argumento en los valores regionales, señalando que Castilla-La Mancha se reconoce, tanto dentro como fuera de España, por principios “sencillos, casi quijotescos”, los cuales considera universales. Insistió en que el entendimiento, la búsqueda de paz y la armonía prevalecen en la vida y las instituciones castellanomanchegas, y que existe un esfuerzo sistemático por evitar “la crispación por todos los medios”. Vinculó este enfoque a la preferencia regional por la moderación, centrando la acción pública en solucionar problemas reales de la población en lugar de “fabricar nuevos problemas”.

Durante su discurso de Año Nuevo, García-Page subrayó que el sentido común constituye un rasgo definitorio en la resolución cotidiana de dificultades en Castilla-La Mancha. “Aquí abordamos con sentido común muchos problemas en el día a día. Y lo intentamos trasladar a la sociedad, que está tan neurótica, al menos políticamente, en nuestro país”, señaló, según publicó la fuente original. En complemento, identificó la coherencia como una cualidad relevante de la identidad regional, declarando que esta integridad resulta imprescindible para el reconocimiento de la honestidad personal y colectiva. El presidente autonómico expresó que, a pesar de los progresos registrados, existen múltiples áreas susceptibles de mejora y elogió la disposición de la sociedad castellanomanchega a la autocrítica y la rectificación de errores.

La identidad regional también ocupó un lugar destacado en el mensaje institucional de García-Page. El líder autonómico afirmó: “No dudamos de lo que somos. Otros podrán entretenerse en dudar si son de aquí o son de allá, pero nosotros sabemos que somos españoles a mucho orgullo”. Además, sostuvo que Castilla-La Mancha no aspira a privilegios particulares, pero tampoco acepta posiciones de desventaja frente a otros territorios. Anunció su compromiso inamovible frente a cualquier intento de establecer diferencias de trato o beneficios exclusivos para otras comunidades autónomas.

En el balance ofrecido durante esta intervención de principios de año, el presidente de Castilla-La Mancha enfatizó el objetivo de que el progreso y la riqueza que experimente la región se vean reflejados en incrementos tangibles en servicios públicos. Según consignó el medio, García-Page mencionó específicamente la aspiración de reforzar áreas como educación y sanidad, además de garantizar una protección efectiva para las personas con mayores necesidades. También respaldó la importancia de dar prioridad al diálogo y la moderación como herramientas para preservar la convivencia democrática y el desarrollo económico y social.

El mensaje del mandatario constituyó, de acuerdo con la cobertura del medio, una reivindicación tanto de los valores fundamentales de Castilla-La Mancha como de la necesidad de rechazar la crispación a la que atribuyó daños a la cohesión y el bienestar colectivo. García-Page animó a dejar atrás los discursos de enfrentamiento y abogó por extender la cultura de la cooperación y el compartir durante el próximo año, instaurando el sentido común y la honestidad como principios rectores de la región.

