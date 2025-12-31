Moreno hará en 2026 "todo lo posible para mantener la convivencia" en Andalucía: "Lo revolucionario es la tolerancia"

El discurso que el presidente andaluz Juanma Moreno pronunció desde Málaga capital incluyó el anuncio de medidas concretas para el año entrante, entre ellas la contratación de más de 4.000 profesionales en el sistema sanitario y la de casi 3.500 docentes, la gratuidad de guarderías para niños de dos a tres años y el asfaltado de más de 1.000 kilómetros de carreteras en Andalucía. De acuerdo con la nota de la Junta citada por diversos medios informativos, estas iniciativas se incorporan dentro del nuevo presupuesto autonómico, que entrará en vigor en el inicio de 2026.

Moreno afirmó su intención de orientar en 2026 todos los esfuerzos de su gestión a consolidar la convivencia en la región, destacando que, frente a escenarios de división y confrontación, su propósito es mantener a Andalucía alejada de esas tendencias. Según indicó la Junta, el mandatario consideró que, en el actual contexto de polarización y tensión en la vida pública, el valor de la tolerancia se ha transformado en un elemento innovador. “En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia”, dijo durante un mensaje dirigido especialmente a los más jóvenes.

El balance de la legislatura, presentado durante una intervención realizada en exteriores y rodeado de ciudadanos malagueños, fue empleado por Moreno como una oportunidad para recalcar los avances socioeconómicos de la comunidad autónoma durante su mandato. El medio consignó que Moreno subrayó la estabilidad y la serenidad que, en su opinión, definen a la administración andaluza en los últimos años, y que atribuyó a estas características la capacidad de la región para afrontar situaciones críticas como la pandemia de COVID-19 y, a la vez, lograr posicionarse entre las principales comunidades de España en el ámbito de la generación de puestos de trabajo, atracción de inversiones y volumen de exportaciones.

Desde la perspectiva del presidente andaluz, Andalucía sobresale en el contexto nacional al haber registrado siete años consecutivos de crecimiento económico por encima de la media española, liderando durante 54 meses la disminución del desempleo interanual y alcanzando cifras récord en exportaciones y recepción de inversión extranjera. Según lo publicado por la Junta, estos logros se han traducido en indicadores concretos de bienestar social, aumento del progreso y expectativas de futuro para la población.

El propio Moreno reflexionó sobre el cambio en la percepción de Andalucía fuera de sus fronteras. Indicó que, mientras en el pasado la comunidad era vista con prejuicios, en la actualidad ha conseguido un reconocimiento mayor, tanto a nivel interno como externo. “Andalucía ha sido una sorpresa para muchos que nos miraban con prejuicios. Hoy se nos mira desde fuera con mucho más respeto que antes y hoy, Andalucía, la tercera economía de España, se atreve a hablarle de tú a tú a cualquier región de Europa”, citó la Junta de Andalucía en su nota de prensa.

El mandatario autonómico destacó la importancia de la estabilidad institucional como uno de los rasgos fundamentales de su gobierno. Sostuvo que, a diferencia de otras regiones, la aprobación del presupuesto andaluz se produce de forma regular cada año, y que la toma de decisiones en la Junta se fundamenta en el cumplimiento de obligaciones y en el interés general, dejando de lado el “oportunismo político” o la búsqueda de ventajas partidistas. Según reiteró la Junta, Moreno considera que la estabilidad institucional debe prevalecer por encima de las diferencias políticas y que la responsabilidad de los gobernantes radica en mantener el rumbo y el consenso necesario para la gobernabilidad.

El presidente también abordó la coyuntura de creciente polarización y politización que, a su juicio, caracteriza el clima social actual. “Sé que vivimos tiempos difíciles. Tiempos de polarización. Y de politización. Hay gente empeñada en establecer una línea, o un muro, que nos separe a todos. Que nos divida. Parece que hay que estar o a favor o en contra de todo. Sin que exista el punto medio”, manifestó, según recogió el medio. Moreno enfatizó su compromiso de defender la concordia y evitar la división en la sociedad andaluza, remarcando la importancia de que cada ciudadano “se piense como se piense, se vista como se vista y se vote a quien se vote”, se mantenga dentro de un marco de respeto y libertad.

Dentro del mismo mensaje, Moreno hizo hincapié en su defensa de la moderación como principio fundamental para garantizar la convivencia, argumentando que la libertad real consiste en poder elegir libremente sin temor a ser insultado o etiquetado. Según expresó, “el insulto se ha convertido en una estrategia para infundir miedo en la sociedad. Miedo a expresarse con libertad. Por eso he defendido y defenderé siempre la moderación política. Donde hay moderación, hay libertad y hay convivencia”. Dirigiéndose en particular a los jóvenes, reiteró que la tolerancia constituye una respuesta necesaria en tiempos de conflicto social.

Con la entrada del nuevo ejercicio presupuestario, el desarrollo de infraestructuras y servicios sociales ocupó una parte relevante del discurso de Moreno. El presidente citó como metas inmediatas la apertura de nuevos centros sanitarios en las ocho provincias en los primeros meses de 2026 y la entrega de viviendas a 1.300 familias, asociada a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda autonómica. Esta legislación se presenta como una respuesta a uno de los temas que, según describió, más preocupan a la ciudadanía de la región.

El medio de la Junta de Andalucía recogió también que el programa de gobierno incluye el refuerzo de los cribados para la detección del cáncer, lo cual representa una expansión de los programas de salud preventivos. En cuanto a las inversiones previstas en educación, la gratuidad de las guarderías para niños de dos a tres años busca ampliar el acceso a la educación infantil y aliviar la carga económica para las familias.

El mensaje de fin de año del presidente Moreno, realizado por primera vez desde la capital malagueña y en formato abierto al público, combinó la rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante la legislatura con la proyección de objetivos para el último tramo de su mandato. Según la nota de la Junta, Moreno insistió en que en Andalucía “no es necesario adelantar elecciones”, subrayando la preferencia por agotar los ciclos institucionales ordinarios como fórmula de estabilidad política y buen gobierno.

Moreno planteó que la estabilidad política y la escucha a los adversarios se consideran compatibles, defendiendo que una mayoría suficiente no implica prescindir del diálogo. “Una mayoría suficiente puede bastar, no siendo ésta un obstáculo para escuchar al adversario”, recalcó, promoviendo el entendimiento como un diferencial frente a la tensión política observada en otros ámbitos.

Las cifras de creación de empleo, aumento del volumen de exportaciones y atracción de capital extranjero presentadas durante la intervención se insertan en el marco de una “vocación de liderazgo” regional. Según resaltó el propio presidente, ese liderazgo se busca consolidar en los próximos meses a través de nuevas inversiones y políticas públicas centradas en la mejora de servicios y la promoción del crecimiento económico.

El discurso finalizó con el anuncio de una agenda programática centrada en el impulso de la cohesión social y el refuerzo de servicios públicos esenciales, al mismo tiempo que se sostuvo la defensa del diálogo y la moderación como respuestas a los retos sociales y políticos del momento, tal como publicó la Junta de Andalucía.