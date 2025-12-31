El PSOE-A echa en falta autocrítica en el discurso de Moreno: "Silencio ante escándalos y marketing para tapar recortes"

María Márquez, portavoz parlamentaria del PSOE-A, cuestionó la imagen institucional mostrada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su reciente mensaje navideño, señalando que este acto evitó abordar asuntos controvertidos como los escándalos relacionados con la sanidad y el caso de las mascarillas en Almería. Según informó el PSOE-A mediante declaraciones de Márquez a través de sus redes sociales, Moreno optó por omitir cualquier referencia a estos episodios y recurrió a estrategias comunicativas que, a juicio del principal partido de la oposición andaluza, buscan encubrir los recortes en servicios públicos.

El medio precisó que para Márquez, el discurso del presidente de la Junta estuvo carente de autocrítica, mientras que la situación en Andalucía continúa marcada por problemas significativos en áreas clave como sanidad y educación, a la vez que la comunidad mantiene tasas elevadas de precariedad laboral y un elevado número de jóvenes se ve obligado a abandonar la región en busca de oportunidades laborales. La portavoz socialista destacó que el mensaje institucional se apoyó en expresiones de “concordia, orgullo y optimismo”, sin admitir las dificultades estructurales que, en su opinión, afectan al territorio andaluz.

Tal como detalló el PSOE-A, la crítica también apuntó al “silencio ante los escándalos” y al uso de lo que calificaron como “marketing institucional” para ocultar los citados recortes y el “deterioro” de la educación pública, así como el abandono del sistema de dependencia. También la cuestión de la sanidad fue abordada, subrayando Márquez la ausencia de referencias a la presunta trama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al caso de las mascarillas. “Ni una palabra sobre la trama del SAS ni sobre el caso de las mascarillas en Almería”, puntualizó la portavoz socialista.

En sus intervenciones, la parlamentaria socialista insistió en que la única parte auténtica del mensaje de Juanma Moreno residía en las similitudes con su libro, al afirmar que “ni siquiera parece escrito por él”. Según publicó el PSOE-A, esta critica busca remarcar la desconexión entre la comunicación institucional de la presidencia y las necesidades reales de la ciudadanía andaluza.

Además, Márquez se refirió a la actitud del presidente respecto a la oposición, afirmando que aunque Moreno asegura “que escucha al adversario”, desde su punto de vista, niega la posibilidad de investigar aspectos delicados como los cribados de cáncer de mama. “Ha negado hasta una comisión de investigación por los cribados del cáncer de mama”, subrayó la portavoz del PSOE-A, quien recordó que su formación ha solicitado esclarecer esas cuestiones en el Parlamento autonómico.

El mensaje navideño de este año, pronunciado por Moreno en Málaga capital y por primera vez con planos exteriores junto a ciudadanos, también fue objeto de crítica por parte de Márquez, que ironizó sobre el formato y la actitud del presidente tras el discurso. Según recopiló el PSOE-A, la portavoz socialista aludió al comportamiento del presidente tras su intervención, comparándolo con una “estrella de rock” y refiriéndose a los selfies que el dirigente popular se hizo con varias personas del público.

Por último, Márquez plasmó su deseo de que Moreno abandone, según sus palabras, la “burbuja” en la que gobierna, de modo que, como puntualiza el PSOE-A, pueda afrontar de manera más directa y efectiva los problemas principales de la comunidad andaluza, especialmente en lo que respecta a la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo juvenil.