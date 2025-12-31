Espana agencias

El PSOE-A echa en falta autocrítica en el discurso de Moreno: "Silencio ante escándalos y marketing para tapar recortes"

La portavoz socialista María Márquez critica el reciente mensaje navideño de Juanma Moreno, acusándolo de evitar mencionar casos polémicos y de recurrir a la imagen institucional mientras persisten graves problemas en sanidad, educación y empleo juvenil en Andalucía

Guardar

María Márquez, portavoz parlamentaria del PSOE-A, cuestionó la imagen institucional mostrada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su reciente mensaje navideño, señalando que este acto evitó abordar asuntos controvertidos como los escándalos relacionados con la sanidad y el caso de las mascarillas en Almería. Según informó el PSOE-A mediante declaraciones de Márquez a través de sus redes sociales, Moreno optó por omitir cualquier referencia a estos episodios y recurrió a estrategias comunicativas que, a juicio del principal partido de la oposición andaluza, buscan encubrir los recortes en servicios públicos.

El medio precisó que para Márquez, el discurso del presidente de la Junta estuvo carente de autocrítica, mientras que la situación en Andalucía continúa marcada por problemas significativos en áreas clave como sanidad y educación, a la vez que la comunidad mantiene tasas elevadas de precariedad laboral y un elevado número de jóvenes se ve obligado a abandonar la región en busca de oportunidades laborales. La portavoz socialista destacó que el mensaje institucional se apoyó en expresiones de “concordia, orgullo y optimismo”, sin admitir las dificultades estructurales que, en su opinión, afectan al territorio andaluz.

Tal como detalló el PSOE-A, la crítica también apuntó al “silencio ante los escándalos” y al uso de lo que calificaron como “marketing institucional” para ocultar los citados recortes y el “deterioro” de la educación pública, así como el abandono del sistema de dependencia. También la cuestión de la sanidad fue abordada, subrayando Márquez la ausencia de referencias a la presunta trama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al caso de las mascarillas. “Ni una palabra sobre la trama del SAS ni sobre el caso de las mascarillas en Almería”, puntualizó la portavoz socialista.

En sus intervenciones, la parlamentaria socialista insistió en que la única parte auténtica del mensaje de Juanma Moreno residía en las similitudes con su libro, al afirmar que “ni siquiera parece escrito por él”. Según publicó el PSOE-A, esta critica busca remarcar la desconexión entre la comunicación institucional de la presidencia y las necesidades reales de la ciudadanía andaluza.

Además, Márquez se refirió a la actitud del presidente respecto a la oposición, afirmando que aunque Moreno asegura “que escucha al adversario”, desde su punto de vista, niega la posibilidad de investigar aspectos delicados como los cribados de cáncer de mama. “Ha negado hasta una comisión de investigación por los cribados del cáncer de mama”, subrayó la portavoz del PSOE-A, quien recordó que su formación ha solicitado esclarecer esas cuestiones en el Parlamento autonómico.

El mensaje navideño de este año, pronunciado por Moreno en Málaga capital y por primera vez con planos exteriores junto a ciudadanos, también fue objeto de crítica por parte de Márquez, que ironizó sobre el formato y la actitud del presidente tras el discurso. Según recopiló el PSOE-A, la portavoz socialista aludió al comportamiento del presidente tras su intervención, comparándolo con una “estrella de rock” y refiriéndose a los selfies que el dirigente popular se hizo con varias personas del público.

Por último, Márquez plasmó su deseo de que Moreno abandone, según sus palabras, la “burbuja” en la que gobierna, de modo que, como puntualiza el PSOE-A, pueda afrontar de manera más directa y efectiva los problemas principales de la comunidad andaluza, especialmente en lo que respecta a la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo juvenil.

Temas Relacionados

PSOE-AJuanma MorenoMaría MárquezJunta de AndalucíaAndalucíaMálagaDiscurso políticoEscándalos sanitariosParlamento andaluzSanidad públicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Maíllo afea a Moreno que hable de "tolerancia" en su discurso navideño cuando "ataca a Amama por defender la sanidad"

En medio de tensión política, el aspirante Antonio Maíllo denunció una contradicción entre el mensaje conciliador de Juanma Moreno y su actitud hacia defensores de la sanidad pública, cuestionando además su gestión y prioridades ante las próximas elecciones autonómicas

Maíllo afea a Moreno que

Clavijo reivindica el "diálogo" frente al "ruido" estatal para construir "una Canarias para los canarios"

En su mensaje de Fin de Año, el presidente regional pide acuerdos, reconoce dificultades con Madrid y destaca avances en sanidad, vivienda y empleo, insistiendo en que la identidad isleña se basa en el compromiso colectivo y la defensa de sus derechos

Clavijo reivindica el "diálogo" frente

Guitarte (TE) tilda de "postureo" el video de Azcón de fin de año en Almohaja (Teruel)

El líder de Teruel Existe critica el mensaje grabado por el presidente aragonés, asegurando que no responde a las verdaderas necesidades del entorno rural y reclamando acciones concretas para sanidad, vivienda, infraestructuras y financiación local

Guitarte (TE) tilda de "postureo"

Moreno hará en 2026 "todo lo posible para mantener la convivencia" en Andalucía: "Lo revolucionario es la tolerancia"

El mandatario andaluz recalca la necesidad de consolidar la cohesión social, destacando avances en estabilidad y crecimiento económico, y señala la tolerancia como elemento clave frente a la polarización, especialmente en el contexto político y social actual

Moreno hará en 2026 "todo

Ayuso ensalza la labor de los Bomberos en un año "muy difícil" marcado por graves incendios o el apagón

La presidenta regional ha reconocido el esfuerzo de los efectivos tras un periodo especialmente complicado, resaltando la entrega de quienes han intervenido en incendios, apagones y catástrofes, así como recordando a los caídos en acto de servicio

Ayuso ensalza la labor de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las balizas V-16

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 31 diciembre

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estas son las tres preguntas que no pueden hacerte en una entrevista de trabajo este 2026”

Un jubilado tiene que pagar 24.000 euros de su pensión por haber trabajado un día más: ganó menos de 80 euros

El Ibex 35 cierra 2025 con su mejor año desde 1993 y se dispara casi un 50%, impulsado por la banca y sectores como defensa y energía

DEPORTES

Mbappé, duda para el partido

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno