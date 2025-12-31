Espana agencias

El PP de C-LM acusa a Page de "abonarse a los discursos y consignas de partido" en su discurso de Año Nuevo

La portavoz popular Carolina Agudo critica que el presidente regional se limite a mensajes oficiales, aludiendo falta de soluciones ante los retos de Castilla-La Mancha y acusando dependencia política respecto al Gobierno central, según declaración difundida por el partido

La valoración del discurso de Año Nuevo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por parte de la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular en la región, Carolina Agudo, se centró en una crítica directa a lo que considera una falta de soluciones concretas frente a los principales retos que enfrenta la comunidad autónoma. Tal como informó el Partido Popular a través de una nota de prensa difundida y recogida por diversos medios, Agudo alegó que el presidente regional "sigue abonado a los discursos y las consignas de partido, en lugar de presentar una gestión valiente y eficaz para sus ciudadanos".

La representante popular sostuvo que la intervención del presidente García-Page reflejó, a su juicio, una dependencia política marcada respecto al Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez. Según la declaración citada por el PP y reportada por los medios, Agudo afirmó que "Castilla-La Mancha está atada perpetuamente a Sánchez", sugiriendo una falta de autonomía política en la toma de decisiones relevantes para la comunidad.

De acuerdo con el comunicado difundido, la portavoz del PP cuestionó la efectividad del mensaje presidencial por su carácter reiterativo y su énfasis en lemas que, según su análisis, resultan vacíos ante las necesidades de la población castellanomanchega. El medio detalla que Agudo consideró que el discurso de Año Nuevo supuso "una repetición de eslóganes vacíos que no sirven para afrontar los desafíos reales de nuestra tierra y a los que ha dado un tono paternalista y condescendiente que no merecen los castellanomanchegos".

La dirigente del Partido Popular también reprochó que, en su opinión, el presidente de Castilla-La Mancha eluda responsabilidades ejecutivas concretas y mantenga sus alocuciones dentro de una lógica de partido, subordinando las prioridades regionales a la estrategia nacional del PSOE. La nota de prensa recogida por la prensa subraya esta acusación al afirmar que García-Page "evita asumir responsabilidades y continúa apelando a discursos en clave interna de partido".

Desde la perspectiva de Agudo, la falta de respuestas efectivas a los problemas de la región termina por perpetuar una situación que describió como de "estancamiento", caracterizada por oportunidades que no se concretan y expectativas frustradas entre los habitantes de Castilla-La Mancha. El comunicado del Partido Popular, según refirieron los medios, sostiene que "los ciudadanos sufren lo que supone vivir en una región estancada, con oportunidades perdidas y con expectativas rotas".

Finalmente, Carolina Agudo planteó una exigencia directa al presidente autonómico, pidiéndole que abandone los planteamientos marcados por la retórica partidista y apueste por ofrecer más resultados tangibles para la población local. El mensaje, difundido ampliamente en los medios, concluye solicitando "menos retórica partidista y más resultados para nuestra región", enfatizando la demanda de mayor eficacia administrativa ante los retos de Castilla-La Mancha.

