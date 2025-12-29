Espana agencias

Archivada la causa contra el lotero de Lugo investigado por falsear un atraco de 400.000 euros

El juzgado ordenó el sobreseimiento provisional tras concluir que no hay pruebas concluyentes que vinculen a los implicados con delitos de simulación, estafa o robo, aunque la resolución permite presentar nuevos recursos en los plazos previstos

La resolución judicial detalla que la causa contra el titular de una administración de Loterías en Lugo permanece provisionalmente cerrada, lo que deja abierta la posibilidad a nuevas acciones legales si emergen elementos que así lo justifiquen en los plazos previstos. Según reportó Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo dictó el sobreseimiento y archivo provisional de la investigación orientada a dilucidar si hubo simulación de delito, estafa o robo con violencia e intimidación en el caso de un supuesto asalto millonario.

De acuerdo con la información de Europa Press, el auto, fechado el 23 de diciembre, expone que el Ministerio Fiscal solicitó el cierre de la causa al no detectar pruebas concluyentes que implicaran al lotero ni a las otras dos personas investigadas en la presunta trama. Los hechos se remontan al 4 de enero de 2024, cuando el lotero afirmó ante los medios de comunicación haber sufrido un asalto al abrir su negocio alrededor de las 8:30 horas, momento en el que, según su declaración, dos individuos con el rostro y las manos cubiertos accedieron al local. Relató que los supuestos asaltantes lo amenazaron con un arma para obligarlo a extraer todo el dinero de dos cajas fuertes, cantidad que estimó en 400.000 euros.

Europa Press detalló que tras la denuncia pública del lotero, las autoridades emprendieron una investigación que dio lugar, en junio de 2024, a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores materiales del robo. Poco tiempo después, el propio lotero fue arrestado bajo sospecha de haber fingido el atraco. No obstante, meses atrás, en abril de 2024, la magistrada del mismo juzgado ya había decretado un archivo de la causa inicial al estimar que no existían indicios suficientes para sostener las acusaciones.

El Ministerio Fiscal argumentó que no habían encontrado elementos que demostraran un acuerdo entre el lotero y los supuestos asaltantes para cometer una simulación de delito ni para defraudar o sustraer el dinero denunciado. Esta ausencia de pruebas motivó la petición de archivo de la causa, que se materializó al no presentar tampoco la parte acusadora ninguna acción legal, según consignó Europa Press.

El sobreseimiento no es firme, por lo que la ley contempla la interposición de recurso de reforma, recurso de apelación subsidiario o apelación directa en los plazos legalmente establecidos. La investigación original giró en torno a la suma presuntamente sustraída, los testimonios recogidos y las diligencias practicadas por la policía, quienes pusieron su atención tanto en el relato del lotero como en los movimientos de los otros investigados a partir de las pruebas recabadas.

El medio Europa Press destacó que la resolución judicial no cierra definitivamente la causa, de modo que si a futuro aparecen nuevos indicios o pruebas, la acción penal podría reactivarse. Mientras tanto, ni la Fiscalía ni la acusación particular han formalizado cargos contra el lotero ni contra las otras dos personas detenidas. Por el momento, el caso sigue archivado y sujeto a la posibilidad de futuras actuaciones conforme a lo estipulado por la ley.

Lotero de LugoJuzgado de Instrucción Número 2 de LugoMinisterio FiscalEuropa PressLugoEspañaArchivo de causaSimulación de delitoAtracoAdministración de LoteríasEUROPAPRESS

