Sumar pide regular microcréditos electorales, topando cantidades y que sean donaciones si se renuncia a la devolución

El grupo plurinacional propone limitar el dinero prestado por persona para las campañas, fijar un año como plazo de reembolso y convertir los importes no reclamados en donativos, en línea con el más reciente informe del Tribunal de Cuentas

El grupo parlamentario Sumar propone que las aportaciones realizadas a las campañas electorales a través de microcréditos, en caso de ser renunciadas por sus prestamistas, pasen a considerarse como donaciones a los partidos políticos en cumplimiento de la normativa vigente. La iniciativa también plantea que, para otorgar seguridad jurídica y transparencia a estas operaciones, la renuncia se formalice preferentemente mediante canales telemáticos y se registre a todos los efectos como donativo. Según ha informado Europa Press, la propuesta de Sumar será votada en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el marco del debate de los informes de fiscalización de contabilidades electorales correspondientes a las elecciones generales de 2023 y a los comicios europeos de 2024.

La formación plurinacional, integrante minoritario del actual Ejecutivo de coalición, ha registrado estas medidas como respuesta a las recomendaciones recogidas en los documentos emitidos por el Tribunal de Cuentas, encabezado por Enriqueta Chicano. Tal como publica Europa Press, Sumar argumenta la necesidad de regular los microcréditos empleados por los partidos para financiar sus campañas, estableciendo un límite máximo de dinero prestado por persona y fijando el reembolso en un plazo no mayor a un año tras la celebración de los comicios. Esta regulación busca, según subraya el grupo parlamentario, evitar potenciales irregularidades, fortalecer la rendición de cuentas y prevenir que se superen los actuales topes a las aportaciones privadas fijados en 50.000 euros al año según la legislación electoral.

Sumar recoge en su iniciativa que la futura normativa contemple que los microcréditos sólo puedan ingresarse en las cuentas bancarias electorales oficiales, favoreciendo el control y seguimiento de los fondos. El grupo también destaca la importancia de que el plazo de devolución de estos préstamos no sobrepase los doce meses desde la jornada electoral correspondiente. La formalización de la renuncia a la devolución se realizaría, conforme propone Sumar, por vía preferentemente telemática, lo que permitiría dotar de mayor agilidad y trazabilidad al proceso, con el objetivo de que esas sumas puedan ser consideradas donaciones plenas y sujetas a los controles y límites establecidos.

El medio Europa Press detalló que estas propuestas se integran en un contexto más amplio donde tanto Sumar como el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) coinciden en la necesidad de revisar el marco legal de los microcréditos electorales. Las tres formaciones coinciden en reclamar una reforma de la Ley de Financiación de Partidos que clarifique el destino y tratamiento de las donaciones privadas realizadas en periodo electoral. Sumar apoya que estas aportaciones se identifiquen y gestionen desde cuentas bancarias abiertas especialmente para tal fin y que cumplan los requisitos de transparencia y fiscalización previstos por la Ley Electoral.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la propuesta de Sumar recoge de manera orgánica las recomendaciones expresadas por el Tribunal de Cuentas en sus más recientes informes de auditoría sobre la financiación de los partidos políticos en los procesos electorales celebrados durante 2023 y 2024. Estos informes sugieren reforzar los mecanismos de control en las aportaciones privadas y reclaman actualizar la arquitectura legal vigente para adaptarla a los nuevos métodos de captación de fondos, en particular, los microcréditos facilitados por particulares.

La auditoría realizada por el órgano presidido por Chicano detecta una evolución en las estrategias de financiación de los partidos, en la que los microcréditos representan un instrumento creciente para captar recursos en campañas, por lo que requiere una regulación precisa, límite de cantidades, clarificación de los plazos de devolución y garantías de que los fondos ingresen de forma identificada y transparente. Dentro de este marco, y sobre la base de las recomendaciones institucionales, Sumar recomienda que la normativa regule de forma explícita el ingreso, devolución y final destino de estos fondos, considerando la renuncia explícita a la devolución como donación formal.

La actuación propuesta por Sumar y otros partidos será objeto de debate y votación en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, instancia encargada de supervisar la correcta aplicación y mejora de la fiscalización de las contabilidades electorales y de promover reformas cuando los informes de supervisión detecten prácticas poco transparentes, lagunas legales o ausencia de garantías suficientes.

Así, la discusión política actual, basada en lo señalado por Europa Press, refleja el interés transversal de las fuerzas parlamentarias por asegurar que la financiación electoral no suponga un resquicio para eludir los límites legales, ni un canal para donaciones opacas, especialmente ante el despliegue de herramientas como los microcréditos. La reforma normativa planteada por Sumar y coincidente en algunos aspectos con las posturas del PP y el PSOE, busca homogeneizar el tratamiento de estos fondos privados y asegurar su identificación y control por las autoridades fiscalizadoras, en línea con las recomendaciones más recientes del Tribunal de Cuentas.

