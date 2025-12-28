Sánchez no ha ido a ningún Pleno del Senado en 2025 y lleva sin someterse al control de la Cámara Alta más de 21 meses

El 12 de marzo de 2024 marcó la única comparecencia de Pedro Sánchez en un Pleno con preguntas en el Senado durante la actual legislatura, cita en la que respondió a cuestiones del Partido Popular sobre el conocido 'caso Koldo', la comisión de investigación en la Cámara Alta donde se debatía la posibilidad de citar a su esposa Begoña Gómez, además de responder a Esquerra Republicana de Catalunya acerca de sus compromisos con Cataluña y al Bloque Nacionalista Galego sobre infraestructuras en Galicia. Según consignó la fuente original, a partir de ese momento, han transcurrido más de 21 meses sin que Sánchez se haya sometido nuevamente al escrutinio de la oposición en el Senado, pese a las reiteradas peticiones formuladas especialmente por el Partido Popular.

De acuerdo con la información publicada, el presidente del Gobierno ha cerrado el año 2025 sin participar en ninguna de las sesiones de control al Ejecutivo organizadas en la Cámara Alta. El medio detalló que la ausencia de Sánchez en estos espacios ocurre a pesar de la insistencia del Partido Popular, formación que ostenta la mayoría absoluta en el Senado y que decidió promover una reforma del Reglamento. Esta modificación buscó establecer la obligatoriedad para el presidente de asistir, al menos una vez al mes y salvo causa justificada, a las sesiones de control impulsadas por los grupos parlamentarios.

Tal como publicó la fuente, Sánchez ha justificado su inasistencia reiterada alegando motivos de agenda. Desde el Palacio de La Moncloa, según informaron a través de diversas comunicaciones recogidas por el medio, también han señalado que el jefe del Ejecutivo no se considera bien tratado por el Senado, institución que tras los últimos comicios quedó bajo control mayoritario del Partido Popular. Esta situación ha llevado a que ni siquiera las formalidades reglamentarias promovidas por la bancada mayoritaria ni las quejas formales —como la presentada por la portavoz popular Alicia García— logren modificar la postura del presidente, quien, según fuentes de Moncloa citadas por la fuente, no prevé modificar su calendario para atender esta obligación.

El medio recordó que Pedro Sánchez solo ha vuelto a visitar la sede del Senado debido a la comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', requerimiento gestionado directamente por el Partido Popular. No obstante, la bancada popular mantiene abierta la posibilidad de cursar nuevas convocatorias para que el presidente acuda antes de la conclusión de este foro de investigación, una iniciativa que constituye hasta ahora el único mecanismo que ha conseguido forzar la presencia del presidente en la Cámara Alta fuera de los plenos de control.

El trasfondo de esta situación responde a la estrategia institucional promovida por el Partido Popular tras lograr la mayoría absoluta en el Senado, según consignó el medio. El objetivo de la reforma del Reglamento era marcar un equilibrio entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, instaurando la presencia periódica del presidente del Gobierno como parte de los mecanismos de fiscalización y control parlamentario. Sin embargo, la respuesta mantenida hasta el momento por Sánchez muestra una dinámica política caracterizada por la tensión entre el Gobierno central y la Cámara Alta. El Partido Popular, al frente del Senado, ha reiterado su preocupación por el desarrollo de las funciones de control y ha seguido presionando mediante instrumentos parlamentarios y comunicados formales.

El medio añadió que la situación actual se ha convertido en un foco de debate sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones institucionales por parte del jefe del Ejecutivo y la capacidad real de la Cámara Alta para ejercer sus funciones de control, en un contexto donde pesa especialmente la mayoría absoluta de una fuerza opositora y la decisión del Ejecutivo de no participar en las sesiones habituales reservadas para interpelaciones y preguntas al presidente.