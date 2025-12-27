Espana agencias

Maíllo apela a la "movilización de la izquierda" como "clave" para el "cambio de gobierno" que ve posible en Andalucía

El representante de Por Andalucía señala que solo una amplia participación entre simpatizantes progresistas podría permitir una alternancia política en la región frente a las proyecciones de continuidad del actual Ejecutivo, según recientes encuestas de intención de voto

Al analizar los datos recientes sobre intención de voto en Andalucía, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones previstas para 2026, destacó la necesidad de una respuesta activa desde el electorado progresista para modificar el panorama que muestran los sondeos. Según informó Europa Press, Maíllo considera que la posibilidad de un cambio de gobierno depende en buena medida de la movilización del electorado de izquierda, fundamental para contrarrestar las proyecciones que sitúan al Partido Popular Andaluz (PP-A) cerca de la mayoría absoluta y a Vox en ascenso tanto en votos como en escaños.

El candidato subrayó, de acuerdo con Europa Press, la importancia de interpretar en profundidad los datos de las encuestas como el ‘Barómetro Andaluz’ de la Fundación Pública del Centro de Estudios Andaluces (Centra), que no solo predicen victorias sino que también reflejan dinámicas subyacentes en la sociedad andaluza. Maíllo identificó entre estos factores un creciente descontento ciudadano por el supuesto deterioro de los servicios públicos, atribuido a la gestión del actual ejecutivo de Juanma Moreno. En referencia a la sanidad, mencionó el “escándalo de los cribados” en cáncer como reflejo de una problemática de mayor alcance.

Según consignó el medio, Maíllo interpreta este malestar con la administración del PP-A como un elemento que debilita la mayoría obtenida por el partido en los comicios de 2022. No obstante, advirtió que la percepción de desmovilización en el campo progresista podría mantenerse mientras no exista una proximidad temporal clara respecto a la fecha electoral, o mientras falte una reacción organizada de la izquierda. Para el dirigente de Izquierda Unida, el reto principal hasta marzo será promover la participación de este sector, reactivando la convicción de que un cambio político es viable y que la candidatura de Por Andalucía representa el cauce esencial para este proceso.

“Si convertimos la resignación en esperanza, yo estoy convencido de que la actual desmovilización que refleja el último sondeo del Centra en el campo de la izquierda se revierte, y estoy convencido de que se va a reactivar”, afirmó Maíllo, según recogió Europa Press. Explicó que el ánimo colectivo en Andalucía puede fluctuar, pero confía en que la ciudadanía progresista responderá si percibe una oportunidad real de alternancia. Señaló, además, que la “capacidad de seducir y promover y movilizar al electorado andaluz de izquierda” será determinante para el éxito de su proyecto político.

La información publicada por Europa Press también expone que, para Maíllo, el factor decisivo en el equilibrio de fuerzas políticas será esa movilización o falta de participación de los votantes de izquierda. “O lo que es lo mismo, la derecha gana si la izquierda no se moviliza”, sintetizó durante la entrevista.

Maíllo observa un cambio de ánimo en la región tras el anuncio de su candidatura y percibe un giro hacia lo que denomina un “optimismo cierto”, necesario para emprender un proceso de campaña centrado en la motivación y la alegría. El dirigente federal de Izquierda Unida justificó su decisión de liderar el proyecto Por Andalucía como una apuesta necesaria porque, desde su perspectiva, existen las condiciones para aspirar a una administración distinta a la actual: “hay condiciones para que haya un cambio de gobierno, porque el PP-A de Juanma Moreno tiene perdida la mayoría absoluta que logró en las elecciones andaluzas de 2022”.

El crecimiento de Vox en estimaciones de voto, expuesto en los últimos análisis, no obedece, según Maíllo y Europa Press, a un incremento ideológico hacia la extrema derecha, sino a la inactividad electoral de quienes se inclinan por opciones progresistas. Desde su punto de vista, revertir ese fenómeno implicaría alterar la correlación de fuerzas en la comunidad.

Abordando la relación de Por Andalucía con el PSOE-A, liderado desde principios de año por María Jesús Montero, Maíllo explicó al medio que las dinámicas actuales se asemejan a las que mantiene con otras fuerzas opositoras, mediante acuerdos puntuales en el Parlamento andaluz. Subrayó, de acuerdo con Europa Press, que Por Andalucía ha desarrollado un perfil político diferenciado, en especial en la defensa de la gestión pública directa en áreas como sanidad, dependencia y educación.

El candidato también estableció diferencias respecto a experiencias previas de gobierno compartido, como la coalición PSOE-A e IU entre 2012 y 2015. Maíllo recordó, según detalla Europa Press, que en aquella ocasión, el PSOE, bajo el liderazgo de Susana Díaz, decidió excluir a Izquierda Unida del Ejecutivo andaluz, lo que a su juicio no fue favorable para los socialistas. Añadió que, frente a cualquier posibilidad de pacto futuro, el objetivo sería formar un gobierno de carácter novedoso, orientado a una transformación real de la sociedad andaluza.

Maíllo concluyó, siempre según Europa Press, que desde Por Andalucía sostienen la aspiración de mejorar con claridad los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, descartando conformarse con permanecer en la oposición. Recalcó que la prioridad será implicarse plenamente en un eventual gobierno, con el compromiso de transformar la sociedad y mejorar la vida de la población mediante la acción política dentro del Ejecutivo andaluz, si el escenario pos-electoral lo permite.

