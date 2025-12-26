Espana agencias

Sindicatos marchan por quinto día consecutivo contra retiro de subvención en Bolivia

Mineros estatales continúan la huelga mientras la Central Obrera Boliviana, respaldada por su líder Mario Argollo, advierte sobre nuevas medidas y exige la derogación del decreto 5503 que subió drásticamente el precio de los combustibles en el país

Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), manifestó que el decreto que eliminó la subvención a los combustibles responde a intereses de empresas transnacionales y grandes sectores empresariales, y advirtió que la organización sindical no cesará en sus acciones de protesta hasta alcanzar la derogación de la norma. La COB sostiene que el ajuste recae sobre la población, por lo que considera que su lucha “va en beneficio de las grandes mayorías del país”. De acuerdo con EFECOM, los sindicatos afiliados a la mayor central sindical de Bolivia marcharon este viernes, sumando cinco jornadas consecutivas de movilización en rechazo al retiro de la subvención a los hidrocarburos, medida oficializada tras más de dos décadas de vigencia.

La movilización coincide con un feriado nacional, declarado por el Gobierno de Rodrigo Paz con la finalidad de promover el turismo en las últimas semanas del año. La multitud recorrió calles céntricas de La Paz, localidad que alberga tanto la sede del Ejecutivo como la del Legislativo. Según detalló EFECOM, la protesta forma parte de una huelga general indefinida, convocada el pasado lunes por la COB, aunque hasta ahora solo los mineros bajo contrato estatal han seguido plenamente la medida.

La vigencia del decreto 5503 introdujo cambios significativos en los precios de combustibles. EFECOM reportó que la gasolina subió un 86 % respecto al valor subsidiado y el diésel un 162 %, terminando abruptamente con una política de subsidio que se mantuvo durante más de veinte años. Este incremento ha sido acompañado por contramedidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares). Además, se incrementaron bonos estudiantiles y pensiones dirigidas a personas mayores sin cobertura de seguridad social.

El Ejecutivo justificó la eliminación de la subvención alegando que la medida permite restablecer el abastecimiento regular de diésel y gasolina, que según el Gobierno había mostrado deficiencias durante alrededor de un año y medio. EFECOM consignó que el retiro del subsidio traería consigo un ahorro estatal diario de 10 millones de dólares, recursos cuyo destino específico no se detalló en las declaraciones oficiales.

La protesta de la COB, según expuso Argollo a EFECOM, no obedece a intereses sectoriales ni partidistas. El dirigente subrayó que la movilización sigue una “reivindicación justa”, destinada a “concientizar y llegar hasta el último rincón del país”. Argollo expresó que cuando la ciudadanía comprenda la finalidad del decreto, la central obrera encontrará respaldo en la opinión pública. Insistió en que las manifestaciones se han mantenido pacíficas.

El conflicto ya produjo instancias de diálogo. El martes, los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con el presidente Paz. Según EFECOM, en ese encuentro la organización sindical condicionó la continuación de las negociaciones a la derogación previa del decreto, exigencia que el Gobierno rechazó explícitamente y declaró inaceptable.

Otros sectores laborales y productivos, como los transportistas, comerciantes y mineros que actúan en cooperativas, aceptaron acuerdos con el Ejecutivo y suspendieron sus propias protestas. Así, la huelga indefinida de la COB se sostiene solo entre los mineros estatales, mientras las marchas sindicales han enfrentado rechazo de parte de la población de La Paz, según registró EFECOM.

En cuanto a la situación política, EFECOM recordó que la COB ha mantenido históricamente una relación de alianza con los anteriores Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). No obstante, el contexto actual revela un quiebre con la administración de Rodrigo Paz, marcado por la demanda de la derogación del decreto y la decisión de endurecer las acciones sindicales.

Frente a la negativa oficial para revertir la medida, Argollo explicó que la organización minero-sindical prevé el desarrollo de nuevas estrategias de protesta. “Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino”, expresó el dirigente a EFECOM. Añadió que las acciones continuarán hasta lograr respuestas a sus demandas.

EFECOM indicó que el Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio era inviable financieramente y subrayó los supuestos beneficios para la economía nacional al asegurar el suministro de combustibles y liberar recursos significativos para el erario público. Hasta el momento, el panorama sigue marcado por la firme postura sindical y la decisión oficial de mantener el decreto vigente.

