Podemos anuncia que irá a las elecciones en Aragón con su propia candidatura y no habrá frente amplio de izquierdas

Goicoechea asumió en 2023 la dirección del Instituto Aragonés de la Mujer tras una trayectoria vinculada a la televisión autonómica y al activismo en el movimiento feminista y vecinal. Será ahora quien encabece la candidatura con la que Podemos concurrirá en solitario a las próximas elecciones en Aragón. Según informó el medio, la formación anunció la decisión de presentarse con lista propia el 8 de febrero, descartando la opción de un frente amplio de izquierdas ante la negativa de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida a sumarse a su propuesta de coalición.

De acuerdo con lo publicado, Podemos censura a las demás formaciones progresistas por no aceptar su planteamiento de una candidatura conjunta, como la que recientemente se organizó bajo el sello Unidas por Extremadura en los comicios autonómicos, donde lograron siete escaños y superaron el 10% de los sufragios. El partido detalló que para el próximo proceso electoral, la militancia respaldó a Goicoechea con un 88% de los votos en una consulta realizada entre el 19 y el 22 de diciembre, lo que refuerza el liderazgo de la dirigente en esta etapa política.

El escenario que se configura en el espectro progresista aragonés anticipa la concurrencia a la contienda electoral de, al menos, tres fuerzas separadas: Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Tal como publicó el medio, la dirección morada achaca esta fragmentación a la falta de entendimiento con las otras organizaciones, subrayando que su oferta iba encaminada a “poner en pie a una izquierda para avanzar en derechos y hacer frente a la derecha y la extrema derecha en las elecciones aragonesas con una candidatura amplia y plural”.

Según consignó el medio, la decisión de Podemos se fundamenta en la valoración de que el PSOE no ha sabido abordar problemas centrales como el acceso a la vivienda, ha incrementado el gasto en defensa y enfrenta un contexto marcado por casos de corrupción y actitudes machistas. El partido sostiene que estos factores alimentan la decepción en el electorado progresista y favorecen al bloque conservador. De este modo, defienden su candidatura como “imprescindible” para que exista una opción nítidamente de izquierdas, acusando a los socialistas de quedar al margen de las expectativas de cambio.

Goicoechea, que además de su experiencia institucional tiene formación y labor en medios audiovisuales como Aragón TV y ha desarrollado una actividad significativa en colectivos feministas y de barrio, representa así el perfil que Podemos plantea para diferenciarse en la contienda y atraer al votante desencantado con otras opciones del campo progresista. Tal como reportó el medio, esta candidatura incide en la idea de ofrecer una alternativa distinta tanto a gobiernos anteriores como a los actuales desafíos sociales.

El partido morado ha expresado repetidas veces su intención de evitar la división del voto progresista, alertando del riesgo que implica la multiplicación de opciones electorales en el espacio a la izquierda del PSOE. A pesar de estas advertencias, y según detalló el medio, consideran que resultó imposible consensuar una fórmula unitaria con Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, forjándose así un escenario de competición y no de cooperación para la próxima cita electoral en Aragón.