Las investigaciones revelaron que Najib Razak y sus allegados desviaron cerca de 4.500 millones de dólares provenientes de una filial inversora del Estado de Malasia a cuentas privadas, según detalló la agencia pública Bernama. Este desvío de fondos, ligado al caso del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB), se encuentra en el centro de una compleja red de corrupción que, de acuerdo con Bernama, es considerada el mayor escándalo financiero en la historia reciente del país. El Tribunal Superior de Kuala Lumpur declaró culpable este viernes al ex primer ministro Najib Razak por cuatro delitos de abuso de poder y 21 cargos vinculados al lavado de dinero relacionados con el caso 1MDB.

De acuerdo con la información publicada por EFECOM, el exmandatario, quien gobernó Malasia entre 2009 y 2018, enfrenta una condena potencial de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de abuso de poder y hasta cinco años por cada delito de lavado de dinero. Hasta el momento, no se ha fijado la fecha para la emisión de la sentencia correspondiente. Bernama reportó que el proceso judicial contra Najib ha durado casi seis años debido a la magnitud y complejidad de las investigaciones y las pruebas involucradas en el caso.

El magistrado Collin Sequerah, responsable del juicio, desestimó la principal línea de defensa de Najib, quien alegó que los fondos recibidos en sus cuentas personales provenían de donaciones de un príncipe saudí. Durante la lectura del fallo, el juez afirmó: "Es una invención insostenible, no corroborada por las pruebas presentadas ante el tribunal. Un relato que supera incluso a los de 'Las mil y una noches'", según recogió Bernama en su cobertura. Tanto el argumento de la donación como el supuesto engaño por parte de la dirección del fondo 1MDB fueron rechazados por el magistrado, quien determinó que la defensa carecía de credibilidad suficiente.

La conexión entre Najib Razak y el empresario Low Taek Jho, conocido como Jho Low y señalado como el cerebro del caso, resultó otro de los focos del juicio. Najib mantuvo que fue víctima de una conspiración orquestada por Jho Low, quien permanece prófugo y en busca por parte de la justicia malasia. Sin embargo, el juez puntualizó que existe "un vínculo inequívoco" entre ambos, añadiendo: "Jho Low actuó como apoderado, intermediario y agente de Najib. El argumento de la defensa de que Najib fue engañado por la dirección de 1MDB carece de fundamento", citó Bernama.

El escándalo 1MDB trascendió las fronteras nacionales y ha motivado investigaciones en varios países, como Estados Unidos, Suiza y Singapur, según publicó EFECOM. El caso atrajo mayor atención al involucrar regalos entregados con fondos desviados a celebridades como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, quienes habrían recibido obsequios financiados a través del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita.

El portal Sarawak Report y The Wall Street Journal relataron que Najib se apropió de alrededor de 2.600 millones de ringgit del fondo 1MDB. Originalmente, Najib propuso la creación del fondo en 2009 para captar inversiones extranjeras que impulsaran el crecimiento económico de Malasia; sin embargo, diversos informes sostienen que parte significativa de los recursos del fondo terminó en cuentas asociadas al ex primer ministro y sus colaboradores más cercanos.

En un proceso previo, Najib Razak ya había recibido una sentencia: en 2020 fue condenado a 12 años de prisión por siete delitos de corrupción relacionados con el fondo, aunque no ingresó a prisión hasta que el Tribunal Superior confirmó la pena en 2022. Posteriormente, en 2024, fue beneficiado con un indulto parcial decidido por un comité presidido por el monarca de Malasia, que redujo su condena a seis años de prisión, informó EFECOM.

A pesar de sus intentos por modificar las condiciones de su encarcelamiento, Najib ha recibido repetidas negativas a sus solicitudes para cumplir el resto de la condena bajo arresto domiciliario, la última de ellas registrada el pasado lunes, según Bernama. Los cargos actuales implican la malversación de aproximadamente 2.280 millones de ringgit, equivalentes a cerca de 565 millones de dólares o más de 478 millones de euros.

El desarrollo del juicio ha estado marcado por la acumulación de pruebas, así como por los argumentos de las partes. Najib continúo sosteniendo que era inocente y que los fondos no provenían del desvío, sino de donaciones externas, una explicación que no convenció a las autoridades judiciales. El juez, al referirse a las alegaciones de confabulación y trato injusto, las calificó como "pura fantasía", desestimando todas las tesis principales presentadas por la defensa.

El caso de Najib Razak se convierte en el episodio central de una serie más amplia de investigaciones y procesos relacionados con el fondo 1MDB, que ha involucrado a antiguos altos cargos del gobierno malasio y a un entramado internacional de transacciones sospechosas, según reportó EFECOM. Las implicaciones del caso han ensombrecido la imagen del gobierno malasio en foros internacionales y han motivado una revisión general del funcionamiento y control de los fondos soberanos en el país.

Najib, primer exjefe de gobierno de Malasia en ingresar en prisión por corrupción, permanece bajo custodia mientras continúan tramitándose otros procesos judiciales derivados de su implicación en el escándalo financiero, conforme señaló EFECOM. Las autoridades no han terminado de resolver todas las ramificaciones legales de este caso, que sigue bajo el escrutinio de organismos internacionales y de la opinión pública nacional e internacional.