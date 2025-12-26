Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El consumo máximo de datos móviles durante las jornadas navideñas se registró a las 22:00 horas del 25 de diciembre, mientras que el mayor pico en el tráfico de voz tuvo lugar a las 12:00 horas del 24 de diciembre. En el mismo periodo, Telefónica detectó que el uso de su red 5G experimentó un crecimiento del 80 % en comparación con las mismas fechas del año anterior, y Vodafone reportó un aumento del 59 % en su red móvil de quinta generación. En conjunto, ambas compañías vieron incrementos significativos durante la Nochebuena y el día de Navidad, de acuerdo con lo informado por sus portavoces y difundido por EFECOM.

Según detalló EFECOM, Telefónica subrayó que el tráfico de datos general en su red creció un 18 % en los dos días de celebración respecto al mismo lapso de 2023. Este aumento fue sostenido entre el 24 y el 25 de diciembre, con un punto particularmente intenso a las cuatro de la tarde de Nochebuena, momento en que se incrementó notablemente el envío de mensajes, fotografías y vídeos de felicitación antes del inicio de las tradicionales cenas familiares.

Durante el periodo de celebración, establecido entre las 15:00 horas del 24 de diciembre y las 03:00 horas del 25, Telefónica observó una dinámica constante en el uso de datos móviles, reforzando la tendencia al alza de las comunicaciones digitales en fechas señaladas. La compañía señaló que, pese al predominio de los datos móviles, las llamadas de voz también registraron subidas: el tráfico de voz aumentó un 1,2 % en comparación con el año anterior. Este incremento se manifestó con mayor fuerza a mediodía del día 24, cuando se realizó la mayor cantidad de llamadas, y tuvo un repunte adicional hacia las 18:00 horas de la misma jornada.

Por parte de Vodafone, la firma comunicó que en los días 24 y 25 de diciembre de este año se produjo un ascenso del 59 % en el uso de datos de la red 5G respecto al mismo periodo de 2023. Además, la empresa señaló que el tráfico total de datos creció un 14 %, mientras que el incremento interanual del consumo fue del 12 %. En contraste con lo sucedido en Telefónica, Vodafone constató un descenso del 10 % en el tráfico de voz, indicando que los clientes de esta operadora recurrieron menos a las llamadas convencionales para comunicarse durante las fiestas navideñas.

EFECOM recopiló estas tendencias a partir de datos proporcionados directamente por los operadores. MasOrange, el principal operador del mercado español en número de clientes, no facilitó cifras relativas a estos días festivos hasta el momento de publicación de la información.

Las elevadas tasas de uso de datos se relacionan con el intercambio de felicitaciones en formato multimedia, que incluyen mensajes instantáneos, imágenes y videos, reflejando una preferencia creciente por los medios digitales para mantener el contacto durante las celebraciones. Las cifras reportadas por Telefónica y Vodafone muestran que el tráfico móvil de datos continúa expandiéndose de manera marcada en eventos de gran relevancia social y familiar, desplazando progresivamente el peso de la comunicación tradicional basada en voz.