Espana agencias

Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El uso de la red móvil registró incrementos históricos en compañías como Telefónica y Vodafone durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, con picos de actividad vinculados al intercambio de mensajes y llamadas navideñas según fuentes empresariales

Guardar

El consumo máximo de datos móviles durante las jornadas navideñas se registró a las 22:00 horas del 25 de diciembre, mientras que el mayor pico en el tráfico de voz tuvo lugar a las 12:00 horas del 24 de diciembre. En el mismo periodo, Telefónica detectó que el uso de su red 5G experimentó un crecimiento del 80 % en comparación con las mismas fechas del año anterior, y Vodafone reportó un aumento del 59 % en su red móvil de quinta generación. En conjunto, ambas compañías vieron incrementos significativos durante la Nochebuena y el día de Navidad, de acuerdo con lo informado por sus portavoces y difundido por EFECOM.

Según detalló EFECOM, Telefónica subrayó que el tráfico de datos general en su red creció un 18 % en los dos días de celebración respecto al mismo lapso de 2023. Este aumento fue sostenido entre el 24 y el 25 de diciembre, con un punto particularmente intenso a las cuatro de la tarde de Nochebuena, momento en que se incrementó notablemente el envío de mensajes, fotografías y vídeos de felicitación antes del inicio de las tradicionales cenas familiares.

Durante el periodo de celebración, establecido entre las 15:00 horas del 24 de diciembre y las 03:00 horas del 25, Telefónica observó una dinámica constante en el uso de datos móviles, reforzando la tendencia al alza de las comunicaciones digitales en fechas señaladas. La compañía señaló que, pese al predominio de los datos móviles, las llamadas de voz también registraron subidas: el tráfico de voz aumentó un 1,2 % en comparación con el año anterior. Este incremento se manifestó con mayor fuerza a mediodía del día 24, cuando se realizó la mayor cantidad de llamadas, y tuvo un repunte adicional hacia las 18:00 horas de la misma jornada.

Por parte de Vodafone, la firma comunicó que en los días 24 y 25 de diciembre de este año se produjo un ascenso del 59 % en el uso de datos de la red 5G respecto al mismo periodo de 2023. Además, la empresa señaló que el tráfico total de datos creció un 14 %, mientras que el incremento interanual del consumo fue del 12 %. En contraste con lo sucedido en Telefónica, Vodafone constató un descenso del 10 % en el tráfico de voz, indicando que los clientes de esta operadora recurrieron menos a las llamadas convencionales para comunicarse durante las fiestas navideñas.

EFECOM recopiló estas tendencias a partir de datos proporcionados directamente por los operadores. MasOrange, el principal operador del mercado español en número de clientes, no facilitó cifras relativas a estos días festivos hasta el momento de publicación de la información.

Las elevadas tasas de uso de datos se relacionan con el intercambio de felicitaciones en formato multimedia, que incluyen mensajes instantáneos, imágenes y videos, reflejando una preferencia creciente por los medios digitales para mantener el contacto durante las celebraciones. Las cifras reportadas por Telefónica y Vodafone muestran que el tráfico móvil de datos continúa expandiéndose de manera marcada en eventos de gran relevancia social y familiar, desplazando progresivamente el peso de la comunicación tradicional basada en voz.

Temas Relacionados

Datos 5GTelefónicaVodafoneMasOrangeMadridEspañaTráfico de datosNochebuenaNavidadEFECOMEFE

Últimas Noticias

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae

La Fundación alavesa Vital analiza sumarse a la compra de Ayesa

Tras la retirada de Kutxa Fundazioa, fuentes de la entidad bancaria confirman que Vital evalúa posibles condiciones para adherirse al grupo que negocia la adquisición, en una maniobra comparable a su reciente implicación en la operación de Talgo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”