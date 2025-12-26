Espana agencias

La aerolínea Ryanair pone a la venta su mayor oferta de asientos para el verano de 2026

Más de diez millones de pasajes estarán disponibles a precios reducidos para quienes adquieran su viaje anticipadamente, según comunicó la compañía, que advierte sobre una demanda alta y recomienda asegurar el viaje lo antes posible

Según ha comunicado la empresa, la alta demanda prevista ha llevado a Ryanair a sugerir que los interesados aseguren su viaje a la mayor brevedad posible mediante la aplicación de reservas. La aerolínea anunció este viernes que ha puesto a disposición del público más de diez millones de boletos para la temporada de verano de 2026, constituyendo así la mayor cantidad de asientos ofertados en un solo evento en la historia de la compañía. De acuerdo con EFECOM, quienes opten por comprar sus pasajes con anticipación tendrán acceso a tarifas reducidas.

Ryanair, firma identificada por su modelo de billetes económicos, indicó mediante un comunicado que la promoción abarca más de 200 destinos. Entre los puntos más destacados del programa se incluyen destinos de playa y ocio como Corfú, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga, Malta, Palermo, Palma, Rodas, Santorini y Tenerife. Además, la oferta incluye opciones urbanas en ciudades como Atenas, Barcelona, Berlín, Dubrovnik, Lisboa, Madrid, Milán, Pisa, París, Valencia y Roma, según consignó EFECOM.

El medio también reportó que, según advierte la compañía, la propuesta estará vigente hasta agotar existencias, y se trata de una acción dirigida especialmente a quienes planifican sus vacaciones con tiempo. La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, señaló: “Ahora que la Navidad ha terminado es momento de empezar a pensar en tus vacaciones de verano 2026”, de acuerdo con lo consignado por EFECOM.

La oferta lanzada persigue tanto facilitar la planificación de viajes con suficiente antelación como incentivar el uso de la aplicación de la aerolínea, tal como informó EFECOM. Ryanair ha puntualizado que la venta anticipada contribuirá a que los usuarios accedan a descuentos significativos en comparación con las tarifas habituales.

La ampliación del abanico de destinos y la extensa cantidad de pasajes disponibles se presentan como parte de la estrategia de la aerolínea para posicionarse durante el verano de 2026, según reportó el medio. Ryanair enfatiza que la aplicación de reservas permitirá gestionar la compra de boletos de forma simplificada, aspecto que también apunta a optimizar la experiencia de usuario.

En su comunicado, la compañía recordó la amplitud geográfica de su red, que cubre numerosas ciudades tanto en el ámbito insular como continental. El catálogo de vuelos para el verano 2026 incluye itinerarios entre las principales capitales europeas y múltiples enclaves turísticos mediterráneos, detalló EFECOM.

La iniciativa responde al contexto de finalización de las festividades navideñas, momento en el que aumenta el interés de los consumidores por organizar sus próximas vacaciones. Ryanair ha insistido, según traslada EFECOM, en la conveniencia de efectuar la reserva lo antes posible, con el argumento de que la disponibilidad podría decrementarse rápidamente ante el volumen esperado de transacciones.

Según ha detallado la portavoz de la empresa en España a EFECOM, la intención de Ryanair consiste en anticiparse a la demanda estacional y ofrecer a los clientes la oportunidad de adquirir pasajes a menores precios gracias a la reserva temprana.

Esta operación comercial, según la información proporcionada por EFECOM, constituye un punto relevante dentro de las acciones de la compañía en materia de ventas anticipadas y planificación de rutas para temporadas de alta demanda.

