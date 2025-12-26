España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE

Este año se introdujeron en la formación de militares ucranianos módulos inéditos hasta la fecha, como la medicina hiperbárica y la utilización del dron Black Hornet, además de entrenamientos sobre interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales y manejo seguro de municiones. Esta diversificación en la instrucción refleja una respuesta a los requerimientos planteados por Ucrania y a la progresiva especialización necesaria en su ejército, según informó el medio original.

España, según reportó la fuente, ha instruido al 10% de los más de 8.500 efectivos ucranianos que han recibido formación bajo la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea a Ucrania (EUMAM UA) desde que comenzó en octubre de 2022, tras el inicio de la invasión rusa. Tal como publicó la fuente, en estos más de tres años la capacitación ha evolucionado de un enfoque inicial en competencias básicas hacia una preparación técnica y avanzada, en respuesta a la elevación generalizada del nivel de instrucción de los participantes y a la aparición de nuevos desafíos tácticos y tecnológicos en el conflicto.

De acuerdo a lo consignado por el medio, la selección y el diseño de los módulos de instrucción se realiza en coordinación directa con autoridades ucranianas y militares desplegados en el terreno. El general de brigada Francisco Javier Calero Perea, jefe del Toledo Training Coordination Center (TTCC), explicó a la fuente que el año 2025 representó para la misión un periodo centrado en adaptar los contenidos y el enfoque, disminuyendo la cantidad de módulos de formación básica y reforzando los de naturaleza especializada y técnica. El general subrayó que el objetivo de esta adaptación es mantenerse alineados con las necesidades operativas y tácticas que demanda Ucrania en cada momento del conflicto.

El incremento en la sofisticación de la formación ha requerido el desarrollo de habilidades que van más allá del uso inmediato de armamento o tecnologías, e incluye la capacitación en liderazgo y gestión, así como el mantenimiento y conocimiento profundo de plataformas específicas. Según detalló la fuente, uno de los focos prioritarios ha sido el refuerzo de módulos denominados 'train the trainers', diseñados para que los propios efectivos ucranianos puedan replicar y expandir la formación dentro de sus filas.

Un militar ucraniano participante en estos cursos señaló, según publicó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado recogido por la misma fuente, que la organización de los cursos, tanto en la parte teórica como práctica, destacó por su estructura y profesionalidad. Además, el participante valoró la oportunidad de intercambiar experiencias sobre el uso operativo de la tecnología impartida durante la instrucción.

Sobre el futuro de la EUMAM UA, el general Calero declaró a la fuente que 2026 prevé la continuidad en la línea de adiestramiento técnico y específico, pero manteniendo la posibilidad de retomar la formación básica si la situación lo requiere. El jefe del TTCC expresó que el equipo se mantendrá preparado para ajustar los cursos ante cualquier modificación en los requerimientos operativos del ejército ucraniano, y enfatizó que la flexibilidad seguirá guiando la misión para responder con eficacia a nuevas demandas derivadas del desarrollo del conflicto.

El propio EMAD comunicó, según informó la fuente, que la adaptación constante en los contenidos de la formación es un reflejo directo de la evolución que ha experimentado el conflicto y de las necesidades cambiantes de las Fuerzas Armadas ucranianas. La asistencia española se presenta como parte integral del esfuerzo europeo destinado a apoyar la capacidad defensiva y la autonomía operativa de Ucrania a través de la capacitación de personal clave en áreas técnicas y de liderazgo.

La fuente reiteró que la participación de instructores españoles en la misión EUMAM UA representa uno de los aportes más significativos de los países de la UE a la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la guerra, contribuyendo en la transformación de soldados en futuros formadores y líderes, capacitados para afrontar retos específicos y novedosos en el entorno bélico actual.