Espana agencias

España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE

Instructores españoles han implementado capacitaciones avanzadas en operaciones especiales, medicina y manejo de tecnología militar, impulsando el desarrollo de líderes y entrenadores ucranianos, en respuesta a la evolución de la guerra y a las nuevas necesidades del conflicto

Guardar

Este año se introdujeron en la formación de militares ucranianos módulos inéditos hasta la fecha, como la medicina hiperbárica y la utilización del dron Black Hornet, además de entrenamientos sobre interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales y manejo seguro de municiones. Esta diversificación en la instrucción refleja una respuesta a los requerimientos planteados por Ucrania y a la progresiva especialización necesaria en su ejército, según informó el medio original.

España, según reportó la fuente, ha instruido al 10% de los más de 8.500 efectivos ucranianos que han recibido formación bajo la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea a Ucrania (EUMAM UA) desde que comenzó en octubre de 2022, tras el inicio de la invasión rusa. Tal como publicó la fuente, en estos más de tres años la capacitación ha evolucionado de un enfoque inicial en competencias básicas hacia una preparación técnica y avanzada, en respuesta a la elevación generalizada del nivel de instrucción de los participantes y a la aparición de nuevos desafíos tácticos y tecnológicos en el conflicto.

De acuerdo a lo consignado por el medio, la selección y el diseño de los módulos de instrucción se realiza en coordinación directa con autoridades ucranianas y militares desplegados en el terreno. El general de brigada Francisco Javier Calero Perea, jefe del Toledo Training Coordination Center (TTCC), explicó a la fuente que el año 2025 representó para la misión un periodo centrado en adaptar los contenidos y el enfoque, disminuyendo la cantidad de módulos de formación básica y reforzando los de naturaleza especializada y técnica. El general subrayó que el objetivo de esta adaptación es mantenerse alineados con las necesidades operativas y tácticas que demanda Ucrania en cada momento del conflicto.

El incremento en la sofisticación de la formación ha requerido el desarrollo de habilidades que van más allá del uso inmediato de armamento o tecnologías, e incluye la capacitación en liderazgo y gestión, así como el mantenimiento y conocimiento profundo de plataformas específicas. Según detalló la fuente, uno de los focos prioritarios ha sido el refuerzo de módulos denominados 'train the trainers', diseñados para que los propios efectivos ucranianos puedan replicar y expandir la formación dentro de sus filas.

Un militar ucraniano participante en estos cursos señaló, según publicó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado recogido por la misma fuente, que la organización de los cursos, tanto en la parte teórica como práctica, destacó por su estructura y profesionalidad. Además, el participante valoró la oportunidad de intercambiar experiencias sobre el uso operativo de la tecnología impartida durante la instrucción.

Sobre el futuro de la EUMAM UA, el general Calero declaró a la fuente que 2026 prevé la continuidad en la línea de adiestramiento técnico y específico, pero manteniendo la posibilidad de retomar la formación básica si la situación lo requiere. El jefe del TTCC expresó que el equipo se mantendrá preparado para ajustar los cursos ante cualquier modificación en los requerimientos operativos del ejército ucraniano, y enfatizó que la flexibilidad seguirá guiando la misión para responder con eficacia a nuevas demandas derivadas del desarrollo del conflicto.

El propio EMAD comunicó, según informó la fuente, que la adaptación constante en los contenidos de la formación es un reflejo directo de la evolución que ha experimentado el conflicto y de las necesidades cambiantes de las Fuerzas Armadas ucranianas. La asistencia española se presenta como parte integral del esfuerzo europeo destinado a apoyar la capacidad defensiva y la autonomía operativa de Ucrania a través de la capacitación de personal clave en áreas técnicas y de liderazgo.

La fuente reiteró que la participación de instructores españoles en la misión EUMAM UA representa uno de los aportes más significativos de los países de la UE a la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la guerra, contribuyendo en la transformación de soldados en futuros formadores y líderes, capacitados para afrontar retos específicos y novedosos en el entorno bélico actual.

Temas Relacionados

EspañaFormación militarUcraniaUnión EuropeaFrancisco Javier Calero PereaEstado Mayor de la DefensaToledo Training Coordination CenterMadridEUMAM UAEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Defensa pide a Feijóo y Mazón que se disculpen por no decir la verdad sobre el despliegue de la UME en la dana

El Ministerio encabezado por Margarita Robles exige a los líderes políticos rectificar tras divulgarse conversaciones que, según Defensa, demuestran la disponibilidad inmediata de la Unidad Militar de Emergencias durante la emergencia que golpeó la Comunidad Valenciana en octubre

Defensa pide a Feijóo y

Condenan a 8 años y 8 meses de cárcel al hombre que embistió y trató de matar a su ex a golpes en una autovía de Almería

Condenan a 8 años y

Morant reclama la dimisión de Feijóo si "no es capaz" de entregar la "conversación íntegra" con Mazón el día de la dana

Exigen que toda la comunicación mantenida durante la emergencia climática sea facilitada de inmediato al tribunal, mientras crecen las presiones sobre el dirigente conservador y se solicita transparencia ante la gravedad de la tragedia valenciana

Morant reclama la dimisión de

Ratificada la condena de 18 años de cárcel para el autor del atropello en dos terrazas de Gibraleón (Huelva)

El tribunal provincial confirmó la sentencia definitiva para el responsable que arremetió con su automóvil contra clientes de dos bares, causando una víctima mortal y varios lesionados, tras admitir los hechos y aceptar el castigo impuesto por la justicia

Ratificada la condena de 18

Pérez Dolset rechaza que el juez del 'caso Leire' admita como acusaciones a Ábalos, Koldo y Balas, un jefe de la UCO

El empresario sostiene mediante un escrito que ni los mencionados ni otros implicados reúnen las condiciones para intervenir activamente en el proceso porque no han resultado directamente afectados, respaldando así la posición de la Fiscalía y solicitando al juez revocar personaciones

Pérez Dolset rechaza que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”