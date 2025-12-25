Prisión sin fianza para los detenidos por matar a dos hombres y atrincherarse en una vivienda en Elche (Alicante)

Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los hechos que han motivado la detención de dos individuos de nacionalidad polaca ocurrieron tras una operación policial en una vivienda de La Marina, pedanía de Elche (Alicante), en la que ambos sospechosos se habían atrincherado después de la muerte violenta de dos ciudadanos alemanes y la agresión a un tercero. La autoridad judicial, en una decisión adoptada el miércoles por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los arrestados, según detalló el medio TSJCV.

Los dos investigados permanecen encarcelados mientras se desarrolla una causa abierta, inicialmente relacionada con dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve por usurpación de vivienda. La orden de reclusión provisional se dictó tras la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron el martes, alrededor de las 14.00 horas, a los presuntos autores implicados en el doble homicidio y la agresión que mantiene hospitalizada a otra persona, de acuerdo con lo publicado por el TSJCV.

De acuerdo con la información facilitada por la autoridad judicial y recogida por el TSJCV, la detención tuvo lugar tras un período en el que los sospechosos se encontraban atrincherados en una casa ubicada en una urbanización de la diputación ilicitana de La Marina. Los hechos comprendieron la muerte de dos hombres alemanes y lesiones graves infligidas a otro, quien sigue internado en un centro hospitalario. Las víctimas, dos fallecidos y un herido, son de origen alemán, mientras que los arrestados tienen nacionalidad polaca.

El procedimiento judicial abierto mantiene la calificación inicial de los delitos, aunque sin descartar una posterior revisión o modificación en función de los avances en la investigación. Según destacó el TSJCV, la acusación por homicidio incluye dos cargos consumados y uno en grado de tentativa, a los que se suma el delito leve por ocupación de vivienda sin consentimiento legal.

La intervención policial estuvo a cargo de la Guardia Civil, que acudió a la vivienda como respuesta a los graves incidentes reportados en la zona. Según el TSJCV, el operativo culminó con la detención de los dos ciudadanos polacos, inmediatamente trasladados a disposición judicial tras su arresto.

El contexto de los hechos, tal como consignó el TSJCV, sitúa a los sospechosos en una situación de encierro voluntario en el domicilio, posterior a las muertes y la agresión, en un intento de resistirse a la actuación policial. Tanto el desarrollo de la operación como la gravedad de los delitos motivaron la decisión judicial de privar de libertad, de manera preventiva y sin posibilidad de fianza, a los presuntos implicados, mientras avance la fase de instrucción del caso.

El procedimiento judicial que se sigue desde el juzgado de Elche contempla que los detenidos permanezcan como investigados en prisión provisional, tras una rápida puesta a disposición judicial apenas unas horas después de su detención por la Guardia Civil. El TSJCV relató que la medida responde al riesgo de fuga y la gravedad de los hechos, además de asegurar la disponibilidad de los sospechosos para el esclarecimiento pleno de los delitos y la protección de los afectados y testigos.

En todo momento, la información oficial y recopilada por el TSJCV destaca la nacionalidad de los involucrados, tanto en el caso de los presuntos autores, de origen polaco, como en el de las víctimas, de ciudadanía alemana. La identidad de los fallecidos y del herido no fue difundida en el parte judicial, en conformidad con la legislación que protege datos personales en casos penales en curso.

Las diligencias de investigación siguen su curso bajo la dirección de la jueza de guardia, quien mantiene bajo secreto aquellas actuaciones que pudieran afectar directamente el desarrollo de la prueba y la integridad de la causa judicial, según informó el propio TSJCV.