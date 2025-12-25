Espana agencias

Prisión sin fianza para los detenidos por matar a dos hombres y atrincherarse en una vivienda en Elche (Alicante)

La autoridad judicial ordenó reclusión preventiva para los sospechosos de origen polaco, imputados por la muerte violenta de dos ciudadanos alemanes y el ataque a un tercero, tras una operación policial en la pedanía ilicitana de La Marina

Guardar

Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los hechos que han motivado la detención de dos individuos de nacionalidad polaca ocurrieron tras una operación policial en una vivienda de La Marina, pedanía de Elche (Alicante), en la que ambos sospechosos se habían atrincherado después de la muerte violenta de dos ciudadanos alemanes y la agresión a un tercero. La autoridad judicial, en una decisión adoptada el miércoles por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los arrestados, según detalló el medio TSJCV.

Los dos investigados permanecen encarcelados mientras se desarrolla una causa abierta, inicialmente relacionada con dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve por usurpación de vivienda. La orden de reclusión provisional se dictó tras la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron el martes, alrededor de las 14.00 horas, a los presuntos autores implicados en el doble homicidio y la agresión que mantiene hospitalizada a otra persona, de acuerdo con lo publicado por el TSJCV.

De acuerdo con la información facilitada por la autoridad judicial y recogida por el TSJCV, la detención tuvo lugar tras un período en el que los sospechosos se encontraban atrincherados en una casa ubicada en una urbanización de la diputación ilicitana de La Marina. Los hechos comprendieron la muerte de dos hombres alemanes y lesiones graves infligidas a otro, quien sigue internado en un centro hospitalario. Las víctimas, dos fallecidos y un herido, son de origen alemán, mientras que los arrestados tienen nacionalidad polaca.

El procedimiento judicial abierto mantiene la calificación inicial de los delitos, aunque sin descartar una posterior revisión o modificación en función de los avances en la investigación. Según destacó el TSJCV, la acusación por homicidio incluye dos cargos consumados y uno en grado de tentativa, a los que se suma el delito leve por ocupación de vivienda sin consentimiento legal.

La intervención policial estuvo a cargo de la Guardia Civil, que acudió a la vivienda como respuesta a los graves incidentes reportados en la zona. Según el TSJCV, el operativo culminó con la detención de los dos ciudadanos polacos, inmediatamente trasladados a disposición judicial tras su arresto.

El contexto de los hechos, tal como consignó el TSJCV, sitúa a los sospechosos en una situación de encierro voluntario en el domicilio, posterior a las muertes y la agresión, en un intento de resistirse a la actuación policial. Tanto el desarrollo de la operación como la gravedad de los delitos motivaron la decisión judicial de privar de libertad, de manera preventiva y sin posibilidad de fianza, a los presuntos implicados, mientras avance la fase de instrucción del caso.

El procedimiento judicial que se sigue desde el juzgado de Elche contempla que los detenidos permanezcan como investigados en prisión provisional, tras una rápida puesta a disposición judicial apenas unas horas después de su detención por la Guardia Civil. El TSJCV relató que la medida responde al riesgo de fuga y la gravedad de los hechos, además de asegurar la disponibilidad de los sospechosos para el esclarecimiento pleno de los delitos y la protección de los afectados y testigos.

En todo momento, la información oficial y recopilada por el TSJCV destaca la nacionalidad de los involucrados, tanto en el caso de los presuntos autores, de origen polaco, como en el de las víctimas, de ciudadanía alemana. La identidad de los fallecidos y del herido no fue difundida en el parte judicial, en conformidad con la legislación que protege datos personales en casos penales en curso.

Las diligencias de investigación siguen su curso bajo la dirección de la jueza de guardia, quien mantiene bajo secreto aquellas actuaciones que pudieran afectar directamente el desarrollo de la prueba y la integridad de la causa judicial, según informó el propio TSJCV.

Temas Relacionados

HomicidioPrisión provisionalTribunal Superior de Justicia de la Comunitat ValencianaBeneméritaJuzgado de Instrucción 3 de ElcheElcheLa MarinaDelitos violentosNacionalidad alemanaNacionalidad polacaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Montero afirma que el "rival" del PSOE en Extremadura fue "la abstención" y pide movilización ante autonómicas de 2026

Tras reconocer los resultados negativos del domingo, la vicepresidenta María Jesús Montero advierte que el desinterés entre votantes de izquierda debilitó al partido y llama a reactivar el apoyo para evitar nuevas derrotas en los comicios regionales de 2026

Montero afirma que el "rival"

Montero ve "empacho" con la mayoría absoluta de Moreno, al que acusa de querer "coquetear con el copago" en la sanidad

La líder socialista pide aclaraciones a la Junta tras acusar al presidente andaluz de favorecer políticas que, según ella, perjudican el acceso universal a servicios públicos y abren la puerta a la privatización, especialmente en materia sanitaria

Montero ve "empacho" con la

El PSPV reclama a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón

Desde el Partido Socialista se urge a que toda la comunicación mantenida por el líder del PP con el entonces presidente Mazón sea remitida a la jueza, subrayando sospechas sobre opacidad y exigiendo transparencia ante la investigación judicial

El PSPV reclama a Feijóo

Montero siente "decepción" por lo conocido del expresidente de la SEPI: "El devenir que siguió me parece sorprendente"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó su consternación ante las investigaciones que involucran a Vicente Fernández, exdirigente de la SEPI, subrayando que los hechos ocurrieron tras su gestión y calificando la situación de "absolutamente sorprendente

Montero siente "decepción" por lo

PNV critica que el Rey no ha hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana"

La portavoz nacionalista reprocha la falta de referencias a las identidades vascas y catalanas en el discurso real, denuncia el silencio sobre ataques al euskera y reclama transparencia sobre hechos históricos aún no esclarecidos según su valoración

PNV critica que el Rey
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren dos adolescentes de 15

Mueren dos adolescentes de 15 y 16 años en un incendio de una vivienda en Alhaurín El Grande, Málaga

El hielo y la nieve cortan una decena de carreteras el día de Navidad: casi 50 vías afectadas

Óscar Puente agita la Nochebuena comparando a Feijóo y Mazón con Franco y Millán-Astray: “Same vibes”

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

ECONOMÍA

“Fin a la barra libre

“Fin a la barra libre de hipotecas”: dos expertos explican los cambios que vienen en 2026 si vas a comprar o vender casa

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los españoles llevamos 60 euros en la cartera en una Europa que se sigue resistiendo a extinguir el pago en metálico

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

DEPORTES

Un extenista y medallista olímpico

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección