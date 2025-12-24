María Guardiola aboga en su felicitación de Navidad por "seguir construyendo Extremadura juntos"

En su tradicional mensaje navideño, dirigido a todos los habitantes de Extremadura, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, subrayó la importancia de la familia y del regreso al hogar durante estas festividades, invitando a la ciudadanía a compartir momentos con las personas más queridas y a recordar a aquellos que no están presentes. Según publicó el medio, Guardiola transmitió un mensaje de paz, convivencia y esperanza, y estableció como objetivo colectivo "seguir construyendo Extremadura juntos".

De acuerdo con lo informado, la declaración de la presidenta llegó a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, donde remarcó que la Navidad constituye una oportunidad para el encuentro entre familiares y amistades, así como para fortalecer los lazos afectivos. En su intervención, resaltó que en la región extremeña la celebración de la Nochebuena permite dejar de lado las diferencias, reuniendo a las familias en torno al hogar y los afectos.

El medio consignó también que la presidenta destacó la pluralidad que caracteriza a la comunidad autónoma, y el avance de Extremadura bajo el signo del orgullo y la dignidad. Señaló que se trata de una tierra firmemente ligada a sus raíces y tradiciones, atributos que, según su visión, fomentan el sentido de pertenencia y la unidad entre los extremeños.

En el mensaje navideño distribuido en plataformas digitales, Guardiola expresó que la esencia de Extremadura se basa en la generosidad, la hospitalidad y los lazos imborrables entre su gente. Remarcó que la convivencia y el entendimiento constituyen valores representativos de la región, así como el deseo de compartir la felicidad y el respeto mutuo, aspectos que, según sus palabras, forman parte de la identidad regional.

De acuerdo con lo consignado, la mandataria finalizó su felicitación deseando a la población una "feliz Navidad y un año 2026 inolvidable", invitando a la ciudadanía a reforzar el compromiso social y a mantener vivos los valores que identifican a Extremadura como una tierra de acogida y de afectos duraderos. El medio destacó que su intervención reunió elementos tradicionales y un mensaje de futuro y esperanza para los habitantes de la región.