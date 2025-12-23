Espana agencias

Ferraz deja en manos del PSOE extremeño investir a Guardiola aunque recuerda que el PP no votó a Vara en 2023

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que la decisión de apoyar o no la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura está en manos de los militantes de la federación extremeña, si bien ha recordado que los 'populares' no apoyaron a Guillermo Fernández Vara cuando ganó los comicios autonómicos de 2023.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la dirigente socialista ha indicado que los pactos o no pactos de investidura y presupuestarios del PSOE se someten "a la votación de la militancia". "Serán los militantes los que decidirán", ha esgrimido tras ser preguntada si su partido debería facilitar la investidura de Guardiola.

"En cualquier caso, es una pregunta que siempre se nos hace a los socialistas cuándo gana el Partido Popular y que cuando gana el PSOE no se le hace al PP", ha proseguido en su explicación, trayendo al presente que "hace sólo dos años" ya se votó en Extremadura y ganó Vara.

En ese momento, según Mínguez, "nadie le planteó" al PP que se abstuviera en la investidura del fallecido dirigente socialista porque "el Partido Popular, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox". Como ejemplo, la negativa de 'Génova' a pactar presupuestos con el PSOE en Aragón o en la Comunidad Valenciana, opciones a las que dieron "portazo" para ir a pactar "con la ultraderecha".

La política catalana ha instado a Guardiola a "decidir" qué hace "con esta irresponsabilidad de convocar elecciones anticipadas", y cuestionada sobre si Ferraz no va a dar indicaciones sobre un posible pacto de investidura con la 'popular', ha respondido que el PSOE es una organización que respeta "enormemente" las decisiones de sus militantes.

"Esa es una decisión que va a corresponder a los militantes de Extremadura. En el Partido Socialista recuerden que cualquier investidura se vota y se da la voz a los militantes para que decidan si se apoya o no se apoya. Con lo cual, eso será una pantalla que veremos a posteriori", ha agregado, subrayando que Guardiola debe explicar antes a los extremeños para qué ha servido este adelanto electoral tras haber "engordado al monstruo de Vox".

EL PSOE "HA TOMADO NOTA" DE EXTREMADURA

En otro orden de cosas, Mínguez ha admitido que el resultado de las elecciones de Extremadura "está claro que ha sido malo" para el PSOE, pero que les sitúa "frente al espejo" y les lleva a "escuchar a la ciudadanía".

"Los extremeños y las extremeñas han hablado, ha habido un voto que se ha quedado en casa, esa abstención, y está claro que tenemos que movilizar y convencer para que salga a votar, porque si no el resultado es el (...) la abstención de la izquierda, que lo que provoca es que tengamos una ultraderecha más gorda y que tengamos a un PP en los diferentes gobiernos", ha analizado.

Dicho esto, ha defendido que el PSOE "sale a ganar" de cara a los siguientes procesos electorales sin "ninguna duda". "Vamos a salir a ganar, vamos a movilizar a nuestro electorado y vamos a convencer a nuestra gente de que somos más necesarios que nunca", ha añadido.

En su opinión, "solo el PSOE" puede frenar "esa involución" del "crecimiento de la ultraderecha", por lo que los socialistas van a salir a ganar el resto de procesos electorales porque "han tomado nota de lo que ha pasado en Extremadura".

