Sumar critica que Sánchez "huya hacia adelante" y niegue la debacle electoral con su mínimo cambio de Gobierno

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está en plena "huida hacia adelante" y "niegue la realidad" tras acometer una remodelación puntual y mínima del Ejecutivo tras la "debacle" del PSOE en las elecciones extremeñas.

En esta línea, ha exigido dejar la "parálisis" y emprender una "ofensiva política" como revulsivo en el Gobierno, para volver a insistir en la demanda de una crisis de gobierno profunda como reclama la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en Madrid tras la decisión de Sánchez de nombrar portavoz del Ejecutivo a la ministra Elma Sáiz y designar a la que fuera alcaldesa de Toledo Milagros Tolón como ministra de Educación

Hernández se ha mostrado muy crítica con Sánchez y el PSOE, como han hecho previamente también IU y Podemos, tras firmar en Extremadura el "peor resultado histórico" de los socialistas en esta comunidad y actuar "como si no hubiera pasado nada", optando por una mera "respuesta rutinaria" y forzada por la salida del gabinete de Pilar Alegría, para ser candidata a los comicios de Aragón del 8 de febrero.

Sumar ha desgranado que esto no es desde luego el "cambio de rumbo" y la remodelación profunda del Ejecutivo que demandan, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso que salpican al PSOE. Es más, ha reprendido a su socio de coalición que sigue instalado "en la parálisis", "inmovilismo" y "autosatisfacción", las mismas recetas que han llevado a su hundimiento en los comicios del 21D.

De esta forma, la dirigente de Sumar ha recriminado que el PSOE se equivoca y que desde luego "resistir no puede ser una estrategia", sino una mera "argucia" para aguantar mientras sube la ultraderecha de Vox.

LA LEALTAD ES CON EL GOBIERNO, NO AL PSOE NI SUS EQUILIBRIOS"

"La lealtad de Sumar es al Gobierno no es al PSOE ni a sus equilibrios internos", ha exclamado durante su comparecencia para recordar que el electorado progresista quiere cambios "reales" y más derechos sociales. Por tanto, ha sentenciado que "gobernar no es resistir" y todo lo que no sea avanzar con ambición en lo que resta de legislatura implica "claudicación".

Así, ha exigido a su socio que apruebe este martes o en consejo de ministros extraordinarios el decreto de medidas de vivienda que viene reclamando Sumar desde el mes de octubre, en especial la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.

En el plano de la derecha, Hernández ha espetado que el adelanto electoral en Extremadura le ha salido "mal" al PP, que en vez de librarse de Vox ha terminado "más atado que nunca" a la formación que lidera Santiago Abascal.

Sin embargo, ha vuelto a alertar al PSOE que frente al auge de Vox, que fue la fuerza con mayor subida electoral en Extremadura, no sirve apelar al miedo a que viene la ultraderecha ni resistir, dado que a Vox se le vence con "ofensiva cultural y política" de toda la izquierda.

EXTREMADURA PREMIÓ LA UNIDAD Y PIDE QUE SEA LA TÓNICA EN OTRAS CCAA

Respecto al plano de la izquierda alternativa y la candidatura de Unidas por Extremadura, la dirigente de Sumar ha subrayado que su resultado es positivo y evidencia que la gente "premia la unidad, la suma de diferentes y la generosidad en política".

Por tanto, ha llamado a impulsar en todos los territorios candidaturas de unidad, en primer lugar en Aragón al ser la próxima convocatoria electoral, para recuperar terreno electoral en el espacio, dado que el buen dato extremeño "no basta" para ese objetivo.

Y es que ha desgranado que la gran ganadora de los comicios del 21D fue la abstención y que se requiere consolidar el crecimiento de la izquierda con candidaturas unitarias también en Castilla y León y Andalucía, donde Podemos se resiste a confluir con Sumar.