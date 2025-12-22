Espana agencias

Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno: "Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado este lunes que su compromiso como nueva portavoz del Gobierno será "escuchar, explicar y dar la cara" ante unos tiempos que son "difíciles" y no se puede vivir "de espaldas a ellos".

Así se ha pronunciado Saiz en su intervención durante el traspaso de carteras, que ha recibido en manos de su antecesora, Pilar Alegría, de quien ha destacado su "enorme dedicación" y "destreza" como portavoz del Ejecutivo. "Gracias por tu trabajo incansable. Por tu claridad y por el compromiso que tienes con la ciudadanía", ha dicho.

La ministra ha señalado que recibir el testigo de Alegría en la portavocía es "un honor" pero también una "responsabilidad" porque la rendición de cuentas ante la ciudadanía "no es solo un reto mayúsculo", sino una obligación que tienen "todos los representantes públicos".

Saiz ha asegurado que desde que llegó al Ministerio hace dos años ha abanderado "la transparencia, la pedagogía y la comunicación" como "parte intrínseca" de su labor como ministra. "Creo firmemente en que como gestores también somos responsables. Debe llegar a la gente las políticas que desarrollamos todos los días y además de explicarlas bien", ha reivindicado.

Dicho esto, la nueva ministra portavoz ha defendido la importancia de "traducir los datos económicos y de afiliación sabiendo que detrás de esos 22 millones de trabajadores y trabajadoras hay realidades muy distintas que no debemos olvidar".

Algo que también ocurre, según ha dicho, con los siete millones de extranjeros que viven en nuestro país "y que algunos intentan convertir en una masa homogénea a la que atacar sin piedad". "Hemos demostrado que cada experiencia migrante es única y que si escuchásemos más y juzgásemos menos, podríamos avanzar hacia un lugar más limpio, más cohesionado y más próspero", ha añadido, para después subrayar que su compromiso en este nuevo cargo es "escuchar, explicar y dar la cara".

"Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos. Quiero llegar a los jóvenes, a las mujeres, a los medios de comunicación de nuestro país. Quiero estar a la altura y exponer", ha abundado Saiz, que también ha recordado que ya fue portavoz en el Ejecutivo navarro presidido por la socialista María Chivite.

"LIDERAZGO INSPIRADOR" DE SÁNCHEZ

Saiz también ha tenido palabras de agradecimiento a los anteriores portavoz de los gobiernos de Pedro Sánchez, como María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, y también ha mencionado al exvicepresidente socialista y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Yo no tendré la respuesta a todas las dudas de la humanidad, pero por él y por todos los políticos que consiguieron que hoy viviéramos en paz, ni me voy a arrugar y siempre voy a dar la cara", ha expuesto Saiz, que también ha agradecido al presidente Pedro Sánchez la confianza depositada, de quien también ha resaltado que tiene "un liderazgo inspirador".

Por último, ha dado la bienvenida a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, que también recibía la cartera de Alegría en el mismo acto. "Sin educación no somos nada y tenemos un país que avanza en igualdad de oportunidades, en cohesión social y en progreso", ha concluido.

