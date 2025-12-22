AJFV reprocha a Justicia su "triunfalismo" sobre los tribunales de instancia y su "ninguneo" a los operadores jurídicos

La portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, ha reprochado este lunes al Ministerio de Justicia su "discurso triunfalista" sobre los tribunales de instancia y su "ninguneo" hacia los operadores jurídicos.

"El Ministerio presume hoy de resultados tangibles y mantiene el calendario para la implantación de la tercera fase de los tribunales de instancia, desoyendo a quienes pedimos una evaluación seria y más recursos", ha lamentado Ortega en un comunicado, recogido por Europa Press, criticando que el "triunfalismo" de Justicia "va de la mano del ninguneo de la opinión de los operadores jurídicos".

Así se ha expresado después de que el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños haya acordado "por unanimidad" con las comunidades autónomas con la competencia transferida que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia culmine el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto, aunque con "cierta flexibilidad".

Un acuerdo conformado tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada hoy de manera telemática y que, según el Ministerio, "se ha desarrollado en un clima de cordialidad". Esta nueva fase, tal y como detalla la nota remitida por Justicia, implica la entrada en vigor de 100 tribunales de instancia "en los grandes partidos judiciales" de España, como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.

No obstante, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado "también por unanimidad", según Justicia, "dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales", de tal manera que "la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo".

"EL VERDADERO PROBLEMA ES LA FALTA DE JUECES Y MAGISTRADOS"

Ante ello, la portavoz nacional de AJFV ha apuntado que, si bien Justicia "saca pecho" porque "se reducen los actos de comunicación pendientes, y hay menos ejecuciones y menos pleitos civiles", "no tiene en cuenta que ese descenso en el número de demandas nuevas obedece en parte a la falta de recursos de los tribunales de instancia". "No se soluciona el problema, la pelota está en otro tejado", ha asegurado.

Así las cosas, Ortega ha alegado que "transmitir la idea de que más de 300 tribunales de instancia han entrado en funcionamiento sin incidencias significativas" es "simplificar una problemática creciente sin exponer todos los datos y obviando que el verdadero problema de la Justicia es la escandalosa falta de jueces y magistrados".

"Es ignorar las voces que advertimos que sin planificación y sin recursos la nueva oficina judicial puede desembocar en el colapso de la Administración de Justicia", ha reiterado, recordando que, "tanto desde AJFV como los decanos de más de 50 grandes capitales y la Audiencia Nacional", solicitaron el aplazamiento de su implementación.