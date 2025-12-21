Espana agencias

Más de 450 grupos armados han usado drones en ataques en los últimos cinco años, según ACLED

Guardar

Más de 450 grupos armados, desde cárteles de la droga, pasando por insurgentes e incluyendo grupos terroristas, han empleado drones para llevar a cabo ataques en los últimos años, un uso que ha ido aumentando de forma exponencial y que pone de manifiesto que cada vez es más fácil acceder a esta tecnología, según apunta ACLED, un observatorio independiente que hace seguimiento de los conflictos en el mundo.

En concreto, según el recuento que ha realizado para el Índice de Conflicto 2025, 469 grupos armados no estatales, incluidos insurgentes, milicias, bandas, cárteles transnacionales y terroristas, han empleado drones en ataques en al menos una ocasión en los últimos cinco años, 58 de los cuales lo hicieron por primera vez en los últimos doce meses.

El incremento exponencial que se ha registrado desde 2020 refleja los cambios que se están produciendo en las guerras contemporáneas en las que los grupos armados no estatales son capaces bien de acceder a tecnología que anteriormente estaba reservada solo para los estados o de adaptar y emplear sus mínimos recursos para ampliar sus arsenales, recurriendo a drones comerciales de fácil acceso para emplearlos como armas, resalta el informe, consultado por Europa Press.

La tendencia se ha acelerado en el último par de años, según ha explicado el responsable de Análisis de ACLED, Andrea Carboni, durante la presentación del índice. El observatorio ha constatado el uso de drones en ataques en al menos 17 países durante 2025, entre ellos Birmania, México, Colombia y Siria, lo que apunta a una creciente "democratización" en su empleo como arma.

"El hecho de que el acceso sea fácil, que no cuesten mucho y que aprender a usarlos sea bastante sencillo, hace que sean una herramienta muy accesible y muy popular entre muchos grupos armados" en todo el mundo, ha reconocido el responsable de ACLED.

HAITÍ Y BIRMANIA

Carboni pone como ejemplo el caso de Haití, país que ocupa la octava posición en el ranking del Índice de Conflicto --que contabiliza la letalidad, la difusión, el peligro para los civiles y la fragmentación--. El país caribeño ha subido tres posiciones este año debido a que el número de muertos prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 4.500 y también hubo un aumento en los ataques contra civiles.

El uso de drones aquí "ha tenido amplias consecuencias y efectos en la población", ha subrayado. ACLED ha constatado que "algunas de las bandas que operan en el país han empleado drones y lo han hecho justo después de que el Estado y algunas contratas militares privadas vinculadas al mismo los hayan empleado, especialmente en zonas pobladas por civiles", según Carboni, que resalta que "hay un elemento de aprender a veces de tus enemigos y otras de tus aliados".

También llama la atención sobre el caso de Birmania, que se mantiene en segunda posición en el ranking --por detrás de Palestina-- debido a la enorme fragmentación del conflicto por la miríada de grupos armados no estatales que luchan contra el Ejército birmano en la guerra civil en la que vive sumido el país tras el golpe de Estado militar de 2021.

En el país asiático, los grupos armados parecían tener la delantera en el uso de drones armados para sus acciones, superando las defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas, pero estas últimas parecen haber "aprendido" en los últimos tiempos de sus enemigos y están incorporando cada vez más estos aparatos, aunque siguen recurriendo al uso de la fuerza aérea, con el consiguiente impacto que esto tiene para la población civil.

El uso generalizado de drones por parte de los grupos armados de base étnica en Birmania, y también cada vez más por las fuerzas estatales, hace que este país sea el tercero donde más se emplean, solo por detrás de Ucrania y Rusia, según los datos de ACLED.

Por otra parte, Carboni también ha llamado la atención sobre las paramilitares Fuerzas de Reacción Rápida (RSF) de Sudán, que "han convertido los drones en su herramienta más efectiva contra las Fuerzas Armadas sudanesas", que a su vez pueden emplear a la fuerza aérea en la guerra civil que azota el país africano.

Las RSF fueron el grupo armado no estatal que más víctimas civiles dejó en 2025, según ACLED, con al menos 4.200 asesinados, un dato que no reflejaría las cifras reales habida cuenta de las matanzas indiscriminadas que ha cometido este grupo que emplea drones para atacar escuelas o campamentos de desplazados, entre otros. Hasta noviembre, el grupo empleó en 178 ocasiones drones en sus acciones, según los datos consultados por Europa Press.

CÁRTELES Y TERRORISTAS

ACLED también ha constatado el uso de drones para cometer ataques por parte de bandas y los cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y la Familia Michoacana en México; el Comando Vermelho en Brasil o las disidencias de las FARC y el ELN en Colombia.

También los grupos terroristas de distinto signo han recurrido a drones en sus acciones armadas en los últimos años. Así, en Oriente Próximo, han empleado este tipo de tecnología grupos como Hamás o Hezbolá, además del PKK, mientras que en Asia la han empleado tanto los talibán afganos como los talibán paquistaníes (TTP).

En África, destaca sobre todo la filial de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), que ha empleado drones en más de medio centenar de acciones, especialmente en Burkina Faso y Malí, así como las distintas filiales de Estado Islámico en países como Nigeria o Somalia.

El comité de seguimiento de las sanciones de la ONU contra Al Qaeda y Estado Islámico ya ha venido advirtiendo desde hace tiempo del uso de drones en acciones por parte de las filiales de ambos grupos terroristas.

En su último informe, publicado en julio de 2025, advierte de que ambos grupos "están intentando hacerse con conocimientos especializados sobre vehículos aéreos no tripulados mediante la contratación de especialistas, dada la creciente proliferación de estos vehículos, incluidos los drones armados, registrada recientemente".

En el caso de JNIM, según este informe consultado por Europa Press, en febrero de 2025 utilizó drones con visión remota en Djibo (Burkina Faso) para lanzar sobre posiciones militares artefactos explosivos improvisados que se fabricaban a partir de botellas de plástico. Esta filial de Al Qaeda utiliza drones con GPS incorporado y cámaras con estabilización de imagen, como los modelos Matrice, Mavic 3 y Mavic 2 de DJI.

A su vez, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) cometió su primer atentado rudimentario con drones armados a finales de diciembre de 2024 contra instalaciones militares de los estados de Borno y Yobe, en Nigeria. Los drones armados estaban equipados con granadas y se desplegaron en campamentos de seguridad, lo que, según el comité de la ONU, pone manifiesto que el grupo se está adaptando al uso de estos aparatos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno acusa a Guardiola de esconderse al no ir al debate y alimentar conspiraciones "ridículas"

Óscar López cuestiona la ausencia de María Guardiola en un debate clave, señalando que su postura respalda teorías desacreditadas sobre el supuesto robo electoral, en medio de acusaciones cruzadas a horas de los comicios en Extremadura

El Gobierno acusa a Guardiola

El Supremo revisará el 15 de enero si mantiene a Ábalos en prisión por el 'caso Koldo'

El máximo tribunal evaluará el recurso presentado por la defensa del exministro, quien reclama su liberación tras ser enviado a la cárcel provisionalmente mientras enfrenta acusaciones de corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia

El Supremo revisará el 15

Nogueras afirma que solo Junts ha logrado "hitos" como las leyes de amnistía o multirreincidencia

Nogueras afirma que solo Junts

Gallardo llama a "votar con ganas y con fuerza" en estas elecciones para "reforzar el sistema democrático"

Gallardo llama a "votar con

Absueltos los padres acusados de intentar asesinar en Guipúzcoa a su bebé de dos meses zarandeándola en octubre de 2023

El tribunal de Gipuzkoa determinó la falta de pruebas suficientes para atribuir origen violento a las lesiones detectadas en una menor en 2023, descartando responsabilidad penal de los acusados tras presentar informes médicos y periciales que apuntaban causas naturales

Absueltos los padres acusados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Condenan a seis meses de prisión a dos limpiadoras que se burlaban de su compañera con acondroplasia llamándola “la enana”

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

La Policía Nacional no ha conectado a Zapatero con la “organización criminal” vinculada al rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

El nuevo éxodo de la

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

DEPORTES

Un excanterano del FC Barcelona

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”