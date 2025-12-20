Un total de 122 de los 124 electores extremeños afectados por el robo de sufragios ya han votado de nuevo

Los hechos recientes en la localidad de Fuente de Cantos, Badajoz, llevaron a que la autoridad permitiese la emisión de duplicados de la documentación electoral tras el robo de una caja fuerte que almacenaba sufragios postales y dinero en efectivo. Según informó Correos a través de una nota citada por el medio, la mayoría de los ciudadanos directamente perjudicados consiguió emitir nuevamente su voto a tiempo para la convocatoria autonómica de este domingo, 21 de diciembre.

De acuerdo con la nota reproducida por Correos y difundida por diversos medios, el robo tuvo lugar en la madrugada del jueves en la oficina de Correos ubicada en Fuente de Cantos. En el asalto, los autores se llevaron una caja fuerte que contenía 14.000 euros y un total de 124 votos que se habían recibido por correo. Como resultado, 124 personas originarias de Extremadura quedaron afectadas de manera directa al verse privados de su derecho a que sus sufragios fueran contabilizados en los comicios.

Correos detalló que, en coordinación con la Junta Electoral Provincial de Badajoz, se implementó un procedimiento urgente que permitió que 122 de los 124 afectados pudieran ejercer su derecho al voto nuevamente, luego de la sustracción. Para ello, la Junta Electoral autorizó de forma oficial la emisión de duplicados desde la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en Badajoz, con el objetivo de que los electores recibieran la nueva documentación y pudieran participar en el proceso electoral tal como estaba previsto.

El medio añadió que Correos subrayó que los dos ciudadanos restantes ya fueron contactados por personal de la empresa postal, encargados de guiarlos sobre cómo completar el trámite necesario para que sus votos sean admitidos en el proceso. Según la información publicada, la organización de este operativo de emergencia activó mecanismos especiales con la finalidad de restablecer el ejercicio democrático para quienes habían resultado perjudicados por la sustracción.

El incidente se relaciona, de acuerdo con el comunicado de Correos recogido por los medios, con una serie de robos similares en oficinas postales de la misma comarca, en una dinámica atribuida por las autoridades a delincuencia común, sin indicios hasta el momento de motivaciones políticas o electorales detrás de los hechos.

La puesta en marcha del operativo especial incluyó medidas logísticas y de seguridad excepcionales, destinadas a garantizar tanto la entrega de la documentación duplicada como la protección de las correspondientes oficinas y el correcto desarrollo del proceso electoral. “Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales”, señaló la compañía a través de su comunicado, según publicó el medio.

Estas acciones se inscriben en la obligación legal de Correos de velar por la integridad y acceso igualitario al voto de todos los ciudadanos, en especial cuando hechos delictivos comprometen la cadena habitual del proceso. La colaboración entre Correos y la Junta Electoral Provincial resultó determinante, permitiendo una respuesta inmediata que buscó minimizar cualquier impacto sobre la participación o el resultado de la convocatoria.

Los trabajos para restablecer el voto postal en Fuente de Cantos incluyeron la identificación precisa de los afectados, comunicación directa para informar sobre el procedimiento a seguir y la remisión ágil de la documentación necesaria para garantizar que los votos pudieran ser emitidos nuevamente antes de la jornada electoral prevista para el domingo.

El episodio delictivo, según consignó el medio al citar fuentes de la investigación, se convirtió en un caso que evidenció la necesidad de extremar los controles en el resguardo de recursos públicos y documentación electoral clave, en ámbitos donde los procesos electorales por correo adquieren una relevancia particular. Las autoridades no descartan tomar nuevas medidas de prevención y protección frente a delitos similares en próximas convocatorias.

El desarrollo del operativo de respuesta implicó ajustes en la operativa interna de Correos, refuerzo del personal destinado a la atención de casos extraordinarios y la aplicación de protocolos de seguridad que priorizaron la custodia de los materiales electorales. Tanto Correos como la Delegación Provincial del Censo Electoral colaboraron estrechamente con la Junta Electoral Provincial para cumplir los plazos legales exigidos por la normativa vigente.

La resolución adoptada por la Junta Electoral de Badajoz, que autorizó la impresión y el otorgamiento de duplicados de la documentación de voto postal, constituyó un paso fundamental que permitió mitigar en gran medida las consecuencias del robo de la caja fuerte. El proceso incluyó la validación individual de cada uno de los afectados, de modo que se preservara la legalidad y la igualdad de condiciones para todos los votantes extremeños involucrados en la incidencia.

El seguimiento del caso por parte de los órganos oficiales ha tenido como prioridad preservar la confianza pública en la limpieza y transparencia de los comicios, así como evitar que hechos delictivos ajenos al proceso democrático interfieran o alteren el desarrollo normal de la cita electoral en la comunidad autónoma de Extremadura. Según publicó Correos, la respuesta articulada entre los organismos permitió que el derecho al voto de quienes se vieron afectados se restituyera en su práctica totalidad, con excepción de dos personas, que estaban completando el procedimiento para ejercer su sufragio.

A lo largo de la jornada, la estrecha colaboración entre los distintos actores institucionales involucrados en el proceso electoral buscó restablecer la normalidad previa al asalto, adoptando las medidas preventivas necesarias ante posibles nuevos incidentes de índole similar que puedan poner en riesgo la garantía de la participación ciudadana por la vía postal en futuros comicios.