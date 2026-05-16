Espana agencias

25 partidos y tres coaliciones aspiran a lograr escaños en el Parlamento andaluz, 13 en todas las provincias

Guardar
Google icon
Imagen TBNZ6EQ42JEBBC3SSD4RRVD4KY

Un total de 25 partidos y tres coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo. Trece de estos partidos y coaliciones se presentan por las ocho provincias de la comunidad.

Entre esas trece formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

PUBLICIDAD

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía --que ahora se presenta como partido político-- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía. Asimismo, para las elecciones de este domingo 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

Por contra, retiraron in extremis sus candidaturas los partidos Podemos y Alianza Verde, finalmente integrados en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

PUBLICIDAD

Los otro siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva).

Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén Merece Más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mariel Hemingway: “Estamos bombardeados con excesiva información y no es bueno”

Infobae

Santi Cazorla será titular ante el Alavés

Infobae

Matarazzo: Queremos ganar para despedir bien a una leyenda como Elustondo

Infobae

El juicio de 'Kitchen', centrado en los archivos encriptados de Villarejo y el mensaje que salpica a Fernández Díaz

El juicio de 'Kitchen', centrado en los archivos encriptados de Villarejo y el mensaje que salpica a Fernández Díaz

El árbitro aragonés Carlos Peruga participará de nuevo en la Fase Final de la Euroliga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

ECONOMÍA

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo