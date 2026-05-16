Más de 6,8 millones de andaluces podrán votar este domingo en las elecciones autonómicas, un 2,5% más que en 2022

Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 2,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

Son 6.812.902 los andaluces con derecho a voto en estas elecciones autonómicas, 171.046 más que los 6.641.856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores andaluces, 302.070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.

PUBLICIDAD

Del total de electores llamados este domingo a las urnas en Andalucía 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Siete de las ocho provincias andaluzas ganan electores respecto al 19 de junio de 2022 --Almería (23.410), Cádiz (24.654), Córdoba (1.827), Granada (25.323), Jaén (6.223), Málaga (57.499) y Sevilla (39.422)--, y sólo Huelva reduce su población convocada este domingo a las urnas con 6.096 electores menos.

PUBLICIDAD

SEVILLA, A LA CABEZA

Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.598.185 (1.555.616 residentes en la región y 42.569 en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.284.154 (1.213.376 y 70.778, respectivamente) y de Cádiz con 1.038.175 (1.003.938 y 34.237).

PUBLICIDAD

Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 786.056 (726.519 y 59.537); Córdoba, con 647.577 (627.115 y 20.462); Jaén, con 515.380 (500.799 y 14.581); Almería, con 535.473 (484.640 y 50.833), y Huelva, con un total de 407.902 (398.829 residentes en Andalucía y 9.073 en el extranjero).

Respecto a los andaluces residentes en el extranjero con derecho a voto, Málaga lidera el ranking regional con un total de 70.778, seguida de Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073. Las mayores colonias de electores andaluces en el exterior se concentran en Argentina (68.782), Francia (41.519) y Alemania (32.858).

PUBLICIDAD

CERCA DE 3.800 COLEGIOS Y MÁS DE 10.400 MESAS ELECTORALES

Para ello los 785 municipios andaluces activarán a partir de las 09.00 horas un total de 3.756 colegios electorales, que dispondrán de 10.403 mesas integradas por 31.209 miembros.

PUBLICIDAD

Por provincias, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz, de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

CERCA DE 14.600 AGENTES DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL VELARÁN POR LA SEGURIDAD

PUBLICIDAD

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en toda Andalucía un operativo integrado por 14.583 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, 5.584 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 8.999 de la Guardia Civil, que contará con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

El dispositivo de seguridad, activado desde las 00.00 horas de este 16 de mayo, jornada de reflexión, finalizará a las 09.00 horas del lunes día 18, una vez concluidos los recuentos provisionales y los actos de las formaciones políticas.

PUBLICIDAD

DECIMOTERCERAS ELECCIONES ANDALUZAS

Este domingo 17 de mayo, Andalucía celebra sus decimoterceras elecciones al Parlamento, tras las llevadas a cabo el 23 mayo de 1982, 22 junio de 1986, 23 de junio de 1990, 12 de junio de 1994, 3 de marzo de 1996, 12 de marzo de 2000, 14 de marzo de 2004, 9 de marzo de 2008, 25 de marzo de 2012, 22 de marzo de 2015, 2 de diciembre de 2018 y 19 de junio de 2022.

PUBLICIDAD

En diez de los doce comicios autonómicos que se han celebrado, el PSOE-A fue la fuerza más votada, mientras que en las últimas hasta la fecha, las del 19 de junio de 2022, el PP-A venció por primera vez con mayoría absoluta, un respaldo que los 'populares' no lograron alcanzar en la otra ocasión en la que ganaron los comicios al Parlamento andaluz, en 2012, lo que le impidió acceder al Gobierno de la Junta, que tras dichos comicios conformaron en coalición el PSOE-A e Izquierda Unida (IU).

En cambio, en las elecciones de diciembre de 2018, el PP-A no fue el partido más votado --quedó como segunda fuerza, tras los socialistas--, pero sí logró acceder por primera vez al Gobierno de la Junta, aunque en coalición con Ciudadanos (CS) y gracias también al apoyo que prestó Vox a la primera investidura de Juanma Moreno.

Las elecciones autonómicas han coincidido con las generales en Andalucía en los años 1996, 2000, 2004 y 2008, mientras que se celebraron por separado en 1982, 1990, 2012, 2015, 2018 y 2022. En 1994 coincidieron con las elecciones al Parlamento Europeo, mientras que también fueron junto a las generales en junio de 1986.