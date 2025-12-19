Guardiola encara el último día de la campaña apelando a la "confianza mayoritaria" sin citar la mayoría absoluta

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, encara el último día de la campaña de las elecciones del próximo domingo apelando a la "confianza mayoritaria" de los extremeños, aunque sin hablar expresamente de mayoría absoluta.

Así, ha afirmado que "por supuesto" confía en poder construir un "proyecto" de la mano de los extremeños sin tener que recurrir a Vox para ello, aunque no cita la mayoría absoluta.

"Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo, de mi gente, de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros", ha sentenciado Guardiola en declaraciones a los medios este viernes en Talayuela (Cáceres), en el último día ya de la campaña electoral extremeña.

Así, ha animado a los extremeños a que acudan el próximo domingo a votar y a llenar las urnas "de ilusión, de esperanza" y que "juntos" se puedan "cambiar las cosas", como se ha demostrado ya --indica-- durante su gobierno. "Por eso pido la confianza mayoritaria de los extremeños para poder seguir construyendo todos juntos una Extremadura mejor", ha incidido.

"No somos un gobierno de chinchetas, que era lo que hemos vivido hasta hace dos años y medio. Somos un gobierno que está pensando en la prosperidad y en el progreso y en el bienestar de los extremeños y las extremeñas", ha defendido Guardiola, quien ha señalado a preguntas sobre si su resultado electoral deseado es una mayoría absoluta que "es sostener la confianza mayoritaria de todos los extremeños".

"Lo que votamos el próximo domingo es si queremos seguir avanzando o si queremos volver al bloqueo, si queremos seguir creciendo y progresar o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránking", ha indicado.

En esta línea, ha defendido que con su gobierno en los dos últimos años y medio en la región se ha "empezado" a poner un marcha "un proyecto que funciona" y que se ha construido "de la mano de los extremeños y de las extremeñas" y que, incide, "está arrojando los mejores resultados de la historia de la región". Y lo único que queremos es que nos dejen trabajar en libertad", ha añadido.

"Yo creo que tenemos que demostrar que otra Extremadura es posible, que lo hemos hecho durante estos dos años y medio, que hemos conseguido arrojar las menores cifras de paro de la historia de Extremadura, que hemos empezado a converger con el resto de España, que estamos mejorando nuestra sanidad, nuestra educación, que nos importan nuestros 388 municipios y queremos seguir haciéndolo", ha sentenciado.

Finalmente, a preguntas de los medios Guardiola ha reconocido que no vio el debate electoral en RTVE de este pasado jueves, y ha añadido, después de leer su resultado en los medios de comunicación, que se alegra de no haber asistido al mismo porque, a su juicio, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura evidenciaron que "no" tienen "proyecto para Extremadura".

"No, no vi el debate. He podido leer en los medios las cuestiones que habéis publicado y lo que he comprobado es que es más de lo mismo, mucho más barro, guerra, confrontación... Y la verdad es que me alegro de no haber estado en un debate que lo que ha puesto en manifiesto es que no hay proyecto para Extremadura, más que el proyecto que ofrece el Partido Popular y que ha demostrado que funciona durante estos dos años y medio", ha declarado.