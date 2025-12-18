Espana agencias

Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

Caracas, 17 dic (EFECOM).- Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

"Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (...) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional", dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El republicano afirmó que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

La Cancillería venezolana calificó esta declaración de "delirio" y señaló que "en la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen".

"El Presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política", añadió el texto.

Venezuela también se quejó de la incautación del buque Skipper, la semana pasada, y de la declaración del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera y calificó la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el "mayor robo" de la historia estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también criticó más temprano las declaraciones de Trump al tacharlas de "guerreristas". EFECOM

