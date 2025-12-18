LG Energy Solution baja un 6,7 % en el Kospi por cancelación de un contrato con Ford Motor

Seúl, 18 dic (EFECOM).- El fabricante de baterías surcoreano LG Energy Solution cayó este jueves más del 6,7 % en las primeras horas de apertura del índice bursatil Kospi, después de que anunciara la cancelación de un contrato de baterías para vehículos eléctricos (VE) con Ford Motor valorado en 9,6 billones de wones (unos 6.500 millones de dólares).

"Este aviso se basa en la decisión de la contraparte (Ford) de interrumpir la producción de algunos modelos de vehículos eléctricos debido a cambios recientes en las políticas y en las perspectivas de la demanda de vehículos eléctricos, y la consiguiente notificación de rescisión del contrato", dijo la firma surcoreana el miércoles en un informe para los reguladores.

Casi dos horas después de la apertura del Kospi, las acciones de LG Energy Solution bajaban un 6,74 %, después de que Ford diera marcha atrás en su estrategia de electrificación, una medida con un coste estimado de 19.500 millones de dólares.

Ford confirmó el lunes (hora de EE.UU.) que dejará de producir la camioneta 'pick-up' eléctrica F-150 Lightning, uno de los modelos emblemáticos de su apuesta por los VE, y que cancelará la producción prevista de una furgoneta eléctrica para Europa.

El giro estratégico de Ford, que transformará varias plantas de vehículos eléctricos para fabricar modelos híbridos y de gasolina, ha reavivado la cautela entre los inversores sobre el ritmo de expansión del mercado de baterías para automoción. EFECOM