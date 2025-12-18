Espana agencias

La candidata de Unidas por Extremadura, sobre Yolanda Díaz: "Ha sido un poco fraude para la izquierda"

Irene de Miguel critica a figuras nacionales en una entrevista y reivindica más soberanía para Unidas por Extremadura, al tiempo que insiste en la importancia de la cooperación política, del diálogo y de la construcción colectiva desde el ámbito regional

La candidata autonómica Irene de Miguel, integrante de la dirección estatal de Podemos y aspirante por Unidas por Extremadura, descartó trasladar el modelo de confluencia política de su territorio al contexto nacional, subrayando que cada realidad presenta diferencias sustanciales. Esta perspectiva se desprende de sus declaraciones ofrecidas durante una entrevista en el medio digital ‘La voz de Extremadura’, en el marco de la precampaña electoral autonómica, según lo publicado por Europa Press. El diálogo con el medio sirvió para mostrar tanto los posicionamientos de De Miguel hacia líderes nacionales como para reivindicar una mayor autonomía del proyecto que encabeza en Extremadura.

Durante el cuestionario, De Miguel fue consultada sobre diversas figuras políticas nacionales y regionales. Al referirse a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la calificó como “un poco fraude para la izquierda”, evidenciando así su distanciamiento respecto a la líder nacional de Sumar. La candidata explicó, según recogió Europa Press, que inicialmente percibió con ilusión el surgimiento del proyecto de Díaz, aun cuando existían desacuerdos con la dirección de su propio partido, Podemos. No obstante, con el paso del tiempo, reprochó a la vicepresidenta una supuesta incapacidad para fortalecer los lazos de confianza y colaboración en el campo progresista, señalando la importancia de cuidar y tejer “complicidades” entre los actores políticos de ese espacio.

Europa Press detalló otras valoraciones lanzadas por De Miguel durante la entrevista. La presidenta autonómica, María Guardiola, fue definida por la candidata con la palabra “marketing”, mientras que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió como “actor”. Sobre el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, empleó el término “zombi”. Al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo visualizó como un “pobre hombre”; y argumentó que incluso le genera “ternura”. Por último, calificó de “muy peligroso” al presidente de Vox, Santiago Abascal, según consignó el citado medio.

Al analizar la posible extensión del modelo de unidad de Unidas por Extremadura a un escenario nacional, De Miguel manifestó su preferencia por acotar la estrategia al ámbito autonómico. Según informó Europa Press, la candidata recalcó que las alianzas o confluencias deben surgir del respeto mutuo y de un trabajo conjunto, sostenido en el tiempo por la voluntad y la generosidad de los participantes. Esta fórmula, afirmó, es la que rige en la coalición que lidera, compuesta por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

Para De Miguel, la política de unidad no puede depender únicamente de la suma de siglas, sino que requiere de un proceso de construcción “desde abajo”, caracterizado por el establecimiento de relaciones verdaderas y un diálogo entre quienes comparten objetivos políticos afines. En palabras recogidas por ‘La voz de Extremadura’: “Habría que empezar a hacerlo ya en todas partes, sentarnos con los que compartimos muchas cosas a hablar de tú a tú”. Defendió además la autonomía de Unidas por Extremadura, subrayando que no pretende imponer criterios sobre otras organizaciones ni aceptar imposiciones externas respecto al funcionamiento y la organización de la izquierda alternativa en la comunidad.

La candidata reiteró su reconocimiento al respaldo manifestado desde la izquierda estatal hacia el principio de soberanía política regional de Unidas por Extremadura. Manifestó su intención de consolidar un espacio político “ganador, hegemónico y cuanto más grande sea, mejor irá”, pero precisó que no centrará su labor en la configuración de proyectos nacionales, sino que su prioridad reside en responder a las necesidades de la región.

En el contexto de esta posición, Europa Press recordó que Sumar, pese a no estar integrado formalmente en la coalición regional, expresó públicamente su apoyo a Unidas por Extremadura, solicitando el voto para este espacio durante los comicios autonómicos. Además, reclamó el puesto número 22 en la lista por Cáceres y se ofreció a participar en la campaña regional, en correspondencia con el respaldo que De Miguel brindó en las elecciones generales más recientes.

Las declaraciones de De Miguel recogen una visión de la política orientada a la construcción de alianzas sólidas, basadas en la cooperación y la identificación de intereses comunes entre actores progresistas, sin perder de vista la singularidad del contexto regional. Según las publicaciones de Europa Press, esta estrategia busca promover acuerdos políticos que surjan del entendimiento directo y el respeto, antes que de una aritmética partidista o directrices impuestas desde fuera del territorio.

Temas Relacionados

Unidas por ExtremaduraIrene de MiguelYolanda DíazEuropa PressExtremaduraCáceresIzquierda alternativaAutonomía regionalSumarPodemosEUROPAPRESS

