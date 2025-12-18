El PP pide a la JEC un protocolo de custodia del voto por correo tras el robo en oficinas de Extremadura

Durante el reciente robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, los responsables del asalto se hicieron con la caja fuerte, en la que se encontraban 14.000 euros y 124 votos emitidos para las próximas elecciones a la Asamblea de Extremadura, previstas para este domingo 21 de diciembre. Según consignó el medio que reportó este hecho, la Guardia Civil vincula estas actuaciones delictivas a la delincuencia común. Frente a estos acontecimientos, el Partido Popular (PP) ha presentado ante la Junta Electoral Central (JEC) la solicitud de un protocolo público que regule el tratamiento y la custodia de los votos remitidos por correo para que los ciudadanos puedan identificar dónde se encuentra su sufragio y quién es el responsable de su resguardo, y con ello, tratar de reforzar la transparencia y la fiabilidad en los procedimientos electorales postales.

El medio destacó que el PP fundamenta su petición en la necesidad de corregir los puntos débiles que, según la formación, presenta actualmente el sistema de voto por correo. La petición se produce después de los robos registrados en distintas localidades de la provincia de Badajoz, específicamente en Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía. Las autoridades han determinado que los asaltos están relacionados con delitos ordinarios, aunque el PP expone estos incidentes como un factor que incrementa la inquietud social respecto al resguardo de los votos postales.

De acuerdo con el comunicado recogido por la plataforma informativa, el PP propone que el nuevo protocolo también determine una regulación homogénea para el depósito y la custodia de los votos nulos hasta que todos los recursos legales hayan sido resueltos. En este aspecto, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo señala que, en la actualidad, cada junta electoral aplica criterios distintos por falta de normativa específica, lo que genera un tratamiento desigual y puede afectar la percepción de imparcialidad y control sobre el proceso electoral.

La información publicada por el medio recuerda asimismo que el pasado 23 de junio, el PP ya había enviado a la JEC una solicitud formal para implementar mejoras orientadas a conseguir un sistema de voto por correo más transparente y fiable. En aquel entonces, la formación política mencionó la "creciente preocupación en la opinión pública con relación al voto por correo", motivo que, tras los nuevos hechos conocidos en las últimas semanas, ha impulsado una nueva petición ante la máxima instancia reguladora del proceso electoral.

Como parte de su propuesta, el PP reclamó a la JEC que examine las garantías vinculadas al traslado y a la custodia de los sufragios, explorando vías posibles de mejora. De acuerdo con la información presentada por el medio, el partido sugiere que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes asuman la vigilancia de las papeletas emitidas por esta vía, con el objetivo de garantizar la integridad de los procesos electorales, tanto en la consulta actual en Extremadura como en las restantes previstas a lo largo del próximo año.

El medio también detalla que, ante "los graves hechos conocidos hoy", el PP solicita que la JEC requiera a Correos y al Ministerio del Interior la publicidad del número de sufragios sustraídos y la difusión de datos sobre todas las incidencias detectadas en las oficinas postales. Esta petición incluye la elaboración y el traslado de los atestados policiales que documenten los robos o irregularidades en el proceso de custodia del voto por correo.

Según publicó el medio, el PP además demanda que la JEC promueva la publicación conjunta con Correos de las cifras relativas a los votos por correo que no lleguen a tiempo a las mesas electorales para su escrutinio. Según la formación, esta medida aportaría mayor transparencia, ya que currently only the percentage of voters who have received the necessary documentation to vote at home is made public. De esta forma, el partido defiende que se establecerían criterios claros y accesibles para que la población pueda consultar el estado de su voto y las ejecuciones pendientes.

Finalmente, el comunicado del PP, citado por el medio, solicita que se faciliten a los ciudadanos métodos alternativos para ejercer su derecho al voto en caso de que resultaran afectados por incidencias como las destacadas. El objetivo de estas propuestas, según la formación, consiste en incrementar la información disponible sobre los procedimientos postales electorales, reforzar la confianza social en el sistema y corregir aquellas debilidades detectadas tras los recientes robos y sustracciones en oficinas de Extremadura.