Sumar insiste en defender la crisis de Gobierno como revulsivo para no acabar "vapuleado" por la derecha en las urnas

Sumar redobla su apuesta por exigir una remodelación del Gobierno como vía para reaccionar a la crisis que atraviesa el Ejecutivo por los casos de presuntos abusos y corrupción en las filas del PSOE, dado que mantenerse sin cambios solo llevará a quedar "vapuleados" por las derechas en las próximas elecciones generales.

Así lo exponen fuentes del socio minoritario del Ejecutivo para diagnosticar que la situación actual es "brutal" y la "peor crisis" que encara el Ejecutivo desde la pandemia, con más gravedad incluso ante los indicios de presunta corrupción del exdirigente socialista Santos Cerdán.

De esta forma, reprochan que el PSOE está cometiendo un error al optar por el inmovilismo y desatender las demandas que le han planteado, pues traslada una sensación de que el Gobierno solo quiere mantenerse y esa actitud solo "alimenta" el crecimiento de Vox.

MENSAJE AL PSOE "SE PUEDE MORIR CON DIGNIDAD O DE MALA MANERA"

Por tanto, reivindican que el cambio de Gobierno profundo que planteó el pasado viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no es una ocurrencia como tachan desde las filas socialistas, sino la única vía para retomar el impulso y terminar la legislatura en condiciones de poder revalidar el Gobierno progresista en la próxima cita electoral.

Estas fuentes reflexionan que "se puede morir con dignidad" o "vapuleado", de "mala manera" o arrasado" cuando se abran las urnas, por lo que el PSOE tiene que "ponerse las pilas" y decidir si quiere seguir el "carril" que le ha mostrado Sumar, consistente en un cambio profundo de gobierno en términos programáticos y en el aspecto formal del Gobierno. "Solo con resistir no llegamos a 2027", han alertado.

Asimismo, abundan que ante este tipo de 'impasse' hay varias opciones. Por ejemplo, una es la convocatoria de elecciones que Sánchez ya ha rechazado y que ellos comparten y otra es la crisis de Gobierno, una herramienta que el presidente aún no ha utilizado esta legislativa y que aportaría "gasolina" para acometer un reimpulso de la agenda social "sin vacilaciones".

También aclaran que los cambios en ministerios se tienen que circunscribir al ala socialista, dado que este ruido que afecta al Gobierno lo han provocado ellos. Y dejan claro que pedir una remodelación no supone lanzar ninguna sospecha contra miembros del Ejecutivo, que no están salpicados por estas polémicas.

En este sentido, están convencidos de que la reestructuración del Consejo de Ministros acabará sucediendo, aunque ahora el PSOE se afane en decir que no lo va a hacer de forma inmediata o circunscrita a relevos puntuales.

MAÍLLO SE DESMARCA DE LA PETICIÓN DE DÍAZ

Sin embargo, esta posición no es unánime dentro del espacio y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha desmarcado de la remodelación del Gobierno reclamada por Díaz, al sostener que lanzó una exigencia sin consenso entre los dos partidos.

En su caso, ha defendido que la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno es la fórmula para poder llegar acuerdos que relancen al Ejecutivo, advirtiendo al PSOE de que sería un error que frivolice con este encuentro. Esta cita previsiblemente tendrá lugar el viernes y estará limitada a cargos orgánicos de los partidos, es decir, que en principio quedarán fuera los ministros.

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha aclarado que la vicepresidenta segunda "no" planteó "en ningún caso" una ruptura del Ejecutivo, aunque ha advertido que desde la formación no piden "un mero cambio de caras" o "un mero baile de sillas".

Entre tanto, fuentes del sector de Sumar en el Gobierno insisten que la "opción es cambiarlo todo" y que, pese a las tensiones que puede haber entre las formaciones, todos quieren revitalizar el Gobierno y que se tomen responsabilidades ante estos casos.

