El PP dice que el líder del PSdeG debería dimitir porque "conocía" las denuncias de acoso sexual y "las tapó"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, "conocía" las denuncias de acoso sexual y "las tapó". Por eso, ha recalcado que debería dimitir "por decencia".

La dirigente del PP ha afirmado que el Partido Socialista "creó un canal de denuncias" pero "no para proteger a las víctimas" sino "para conocer quienes eran los agresores y así protegerles anticipadamente".

"Besteiro conocía las denuncias y las tapó. Luego, además, mintió sobre ello. Por decencia, debería dimitir", ha asegurado Ester Muñoz en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Es más, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que, aparte de Besterio, debería dimitir también el "número uno", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Machistas y encubridores", ha apostillado.

BESTEIRO DICE QUE EL ACOSO NO TIENEN EL CARNÉ DE UN SOLO PARTIDO

Hace unos días, el secretario general del PSdeG reconoció que conoció "por una tercera persona" en octubre un supuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, pero dijo desconocer si se trataba del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

Y este martes, Besteiro afirmó que "el acoso y la denuncia no tienen el carné político de un solo partido, pero la contundencia y la protección de las víctimas sí, y esa es la del PSOE", en línea con el mensaje que en los últimos días ha trasladado públicamente Pedro Sánchez.