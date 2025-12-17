Espana agencias

El PP dice que el líder del PSdeG debería dimitir porque "conocía" las denuncias de acoso sexual y "las tapó"

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, "conocía" las denuncias de acoso sexual y "las tapó". Por eso, ha recalcado que debería dimitir "por decencia".

La dirigente del PP ha afirmado que el Partido Socialista "creó un canal de denuncias" pero "no para proteger a las víctimas" sino "para conocer quienes eran los agresores y así protegerles anticipadamente".

"Besteiro conocía las denuncias y las tapó. Luego, además, mintió sobre ello. Por decencia, debería dimitir", ha asegurado Ester Muñoz en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Es más, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que, aparte de Besterio, debería dimitir también el "número uno", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Machistas y encubridores", ha apostillado.

BESTEIRO DICE QUE EL ACOSO NO TIENEN EL CARNÉ DE UN SOLO PARTIDO

Hace unos días, el secretario general del PSdeG reconoció que conoció "por una tercera persona" en octubre un supuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, pero dijo desconocer si se trataba del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

Y este martes, Besteiro afirmó que "el acoso y la denuncia no tienen el carné político de un solo partido, pero la contundencia y la protección de las víctimas sí, y esa es la del PSOE", en línea con el mensaje que en los últimos días ha trasladado públicamente Pedro Sánchez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Revuelta acusa a Vox de "inventarse" el desvío de fondos de la dana para tomar el control de la organización

La agrupación responsabiliza a dirigentes próximos al partido liderado por Santiago Abascal de impulsar una estrategia para intervenir la asociación y desmentir presuntas irregularidades con fondos, acusando un intento de manipulación política tras denuncias y filtraciones conocidas

Revuelta acusa a Vox de

Gamarra: "La Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito"

Gamarra: "La Audiencia Nacional ya

La defensa del investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) pide pruebas de un posible ritual

El abogado del principal sospechoso solicita al juzgado nuevas diligencias para esclarecer si el menor perdió la vida durante una supuesta práctica pseudoterapéutica asociada a rituales, argumentando que podría tratarse de un fallecimiento accidental y no de violencia directa

La defensa del investigado por

Sumar insiste en defender la crisis de Gobierno como revulsivo para no acabar "vapuleado" por la derecha en las urnas

Sumar insiste en defender la

Condenan a 10 años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente

El tribunal de A Coruña dictó una dura sanción contra una mujer acusada de múltiples abusos a una niña bajo su custodia, además de prisión, le prohíbe acercarse a la víctima y ejercer trabajos vinculados a menores

Condenan a 10 años y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar advierte al PSOE de

Sumar advierte al PSOE de que “solo con resistir” no se llega a 2027: “Sin un golpe de timón en el Gobierno, Vox saldrá reforzado”

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

La UE, España y Reino Unido cierran el texto legal del acuerdo sobre Gibraltar seis meses después de anunciarlo

Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad y servicios públicos de Madrid “para su pancarta en el 2026 y 2027”

El Supremo sanciona a una fiscal con 800 euros por “filtrar” el borrador de una sentencia

ECONOMÍA

Telefónica anuncia su salida de

Telefónica anuncia su salida de Wall Street tras casi cuatro décadas cotizando en EEUU

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 diciembre

Hacienda pone la lupa en los préstamos familiares: pedir dinero a tus padres puede salir muy caro si es una donación encubierta

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Golpe a la banca: el Supremo obliga a los bancos a pagar las costas si el consumidor gana la apelación por cláusulas abusivas

DEPORTES

Salen a la luz los

Salen a la luz los precios de las entradas para los partidos de España en el Mundial 2026: de 153 euros para el duelo ante Cabo Verde a 7.400 euros en la final

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid

Los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: diferencias en la filosofía de trabajo y el plan de desarrollo profesional del tenista

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”