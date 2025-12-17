AMP- Ayuso reivindica Madrid como "contrapeso" de un Gobierno nacional que intenta "desguazar" su labor: "Es inaudito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles a la región como "contrapeso" de un Gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, que intenta "desguazar" su labor usando todo su "aparato del Estado", algo que considera que es "inaudito".

Así lo ha expresado en el balance que ha hecho la dirigente regional de este año, en la Real Casa de Correos, donde ha subrayado que el trabajo desde Madrid se hace "muy complicado" cuando uno tiene enfrente al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es muy difícil tener que estar todos los días defendiendo la labor de gestión en una situación como la que estamos viviendo, pero no nos quedamos cortos porque a los 22 ministros, por supuesto a la labor de los partidos de la oposición, se tiene que sumar la Delegación de Gobierno", ha subrayado, a la vez que ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, solo se dedique a "arremeter contra la Comunidad y los intereses de los madrileños".

Además, Díaz Ayuso ha augurado que el Gobierno "estirará todo esto" aunque prevé "un año nefasto para todos". "Todo el mundo sabe que cuanto antes acabe, mejor para todos", ha expresado, a la vez que ha avisado de los "escándalos y el deterioro evidente".

"En todo este ruido lo que hay que hacer es seguir trabajando y presentándonos con la misma ilusión y con muchas ganas y de manera apasionada, que es como lo defiendo ante los madrileños, porque es a quienes nos debemos y son las obras lo que queda (...) Y queremos seguir haciendo de Madrid el mejor lugar del mundo para vivir en equilibrio, con oportunidades y siempre, como digo, al servicio de España, que es a quien nos debemos también", ha ensalzado.

REIVINDICA QUE PRESIDE UN GOBIERNO QUE TRABAJA "CON RIGOR"

Frente a ello, la presidenta madrileña ha reivindicado que preside un Gobierno "inconformista, apasionado, que trabaja con rigor y pundonor y que rinde cuentas y cada día amanece con la mayor ilusión".

"Somos un Gobierno extraño en estos tiempos porque cumple su programa electoral, aprueba presupuestos, se reúne con los grupos de la oposición, da ruedas de prensa sin elegir a qué medios contestar, celebra cada año los Debates del Estado de la Región, no alienta al boicot de eventos de interés público, no gasta lo que no tiene, es austero en dimensión y en estructura pública, tiene planes concretos de futuro y que además aguanta su hemeroteca sin cambios de opinión", ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado que es "evidente" que la vivienda es un "desafío en prácticamente toda Europa, muy especialmente en España, donde hace ya muchos años que no se construye a la misma velocidad". Ha defendido que siguen trabajando "a todos los niveles" para dar "más confianza" a los propietarios, ayudar a quienes más lo necesitan y para que "podamos asentar familias de toda condición en toda la geografía madrileña".

La dirigente madrileña también ha destacado que seguirán apostando por "un modelo de libertad y de responsabilidad en el gasto público y en el industrial" para que "cada vez más ciudadanos se animen a contratar, a comprar, a alquilar, a tener familias". Ha subrayado que la Administración debe estar "cuando se le necesita y no solamente para exigirles o para, a capricho del político, cambiarles el paso".

"La clase media española y sus autónomos están siendo abandonados cada vez más y son quienes pagan las ocurrencias políticas. Ellos con sus impuestos, con su vida y con su patrimonio lo pagan. Por tanto, tenemos que ser respetuosos con el gasto privado, que es el que sufraga los servicios públicos", ha defendido.

Asimismo, Ayuso ha recalcado que este viernes aprobarán sus Presupuestos, una "novedad" en España, que alcanzan "una cifra histórica" de 30.663 millones de euros para "garantizar el correcto funcionamiento de los mejores servicios públicos de España y que están al servicio de todos los demás". "Son las cifras y los hechos", ha insistido.

"El Gobierno regional ha invertido casi 70 millones de euros este año para la estrategia de seguridad integral de la Comunidad de Madrid. Fuimos los primeros en reaccionar ante las grandes crisis del año, las lluvias más intensas en 135 años y el apagón nacional. Esto es lo que tenemos que hacer, inversiones a futuro para estar prevenidos", ha apuntado.