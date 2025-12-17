Espana agencias

A juicio por abusar sexualmente de su hija menor en Palma

Guardar

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles (09.45 horas) a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en la capital balear.

La Fiscalía solicita que sea condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en junio de 2021 cuando el hombre quedó con su hija, que vivía en un centro y tenía permiso, y la invitó a ir a su casa.

Allí la sometió a tocamientos y le dio un beso en la boca sin su consentimiento. El hombre ya había sido condenado anteriormente en 2009 y 2013 por un delito de violencia doméstica y de género y en 2018 por hurto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acciona Energía construirá dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica

La empresa española anunció el inicio de obras de dos instalaciones de energía limpia con casi 200 MW de capacidad total, destinadas a abastecer durante dos décadas a Etana Energy y reducirán la contaminación ambiental en Sudáfrica

Infobae

Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Consumo impone una multa millonaria a la popular plataforma digital tras constatar infracciones relacionadas con la publicación de alojamientos turísticos sin autorización, obligando además a corregir las irregularidades detectadas y difundir oficialmente la penalización

Infobae

La Navidad cambia el protocolo de elegancia: ¿De gala o en pijama?

Vestirse de forma relajada gana terreno en las celebraciones navideñas, especialmente entre jóvenes que optan por pijamas a juego y prendas cómodas, según expertos, mientras las marcas multiplican las opciones ante la creciente demanda en plena transformación de tradiciones

Infobae

C.Valenciana y Murcia rebajan la alerta por lluvias a nivel naranja junto con Andalucía

Las regiones del sureste peninsular enfrentan un nivel relevante de advertencia meteorológica debido a precipitaciones intensas, previstas en zonas como el sur de Castellón, el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, áreas almerienses y la vega del Segura

Infobae

El Supremo interroga este lunes a un exdirectivo de Acciona en el 'caso Koldo' por presuntos amaños de obra

La declaración judicial de Manuel José García Alconchel busca esclarecer el rol de exdirectivos en la presunta manipulación de adjudicaciones públicas, mientras la investigación señala transferencias y pagos vinculados a Servinabar como parte central del expediente judicial

El Supremo interroga este lunes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vigilan buques rusos cerca de

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados