A juicio por abusar sexualmente de su hija menor en Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles (09.45 horas) a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en la capital balear.

La Fiscalía solicita que sea condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en junio de 2021 cuando el hombre quedó con su hija, que vivía en un centro y tenía permiso, y la invitó a ir a su casa.

Allí la sometió a tocamientos y le dio un beso en la boca sin su consentimiento. El hombre ya había sido condenado anteriormente en 2009 y 2013 por un delito de violencia doméstica y de género y en 2018 por hurto.