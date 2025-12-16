Espana agencias

PNV dice que la línea roja para no apoyar a Sánchez es que se acredite que el PSOE está "inmerso" en la corrupción

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado este martes que "la línea roja" para que su formación retire el apoyo al actual Gobierno central es que se demuestre judicialmente que el PSOE "está inmerso directamente en algún caso de corrupcion", aunque ha asegurado que "eso aún no se ha producido".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Ansola ha hecho suyas las palabras del pasado sábado del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en las que afirmaba que "así no se puede aguantar año y medio", aunque ha recordado que la decisión le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tomar la decisión" de dar por terminada la legislatura y convocar elecciones.

En todo caso, el dirigente jeltzale ha señalado que, "mientras tanto", en el PNV tienen "muy claro" que "existen unos compromisos con el PSOE" y que van a "continuar pidiendo que esos compromisos se cumplan y trabajando con empeño para que así sea".

Iñigo Ansola ha destacado que el objetivo del PNV "siempre hsa sido que la sociedad esté cada vez mejor, impulsar nuestro autogobierno y tener cada vez más competencias", por lo que, según ha dicho, "mientras siga respirando (el Gobierno), nosotros vamos a continuar trabajando para que se cumplan los compromisos pactados y, por supuesto, el Estatuto de Gernika".

"Si hubiera una sentencia por parte de los jueces que demostrara que el PSOE está inmerso en algún caso de corrupción, indudablemente eso es una línea roja, pero no solo para el PSOE, porque ya quitamos el apoyo en su momento al PP cuando quedó demostrado en una sentencia que estaba sumergido en casos de corrupción. Ahora también pasará lo mismo pero, de todos modos, eso aún no se ha producido", ha asegurado.

